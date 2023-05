Humbi zgjedhjet, reagon Goro: Fitorja e Belerit nuk e nderon Himarën…

Jorgo Goro ka reaguar për herë të parë pas humbjes së bashkisë Himarë, ku fitoren e mori Fredi Beleri, i cili ndodhet në burg pas akuzave për shitblerje vote. Sipas tij, fitorja e Belerit me vetëm 19 vota diferencë, nuk e nderon Himarën.

Megjithatë, kandidati i socialistëve thotë se është ende në krye të detyrës. “Kjo (fitorja e Belerit) nuk e nderon Himarën Unë jam në krye të detyrës, jam i pranishëm çdo ditë me qytetarët e mi, kam besimin e tyre, kam besimin e partisë, jam në dispozicion të tyre, për çdo gjë që do të vendosin. Patjetër që, dhe unë jam në krye të detyrës dhe do vazhdoj të punoj”, tha Goro në një intervistë për TCH.