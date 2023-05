I armatosur në zonën e plazhit, pranga 38-vjeçarit

Një 38-vjeçar është vënë në prangat e policisë së Borshit pasi është kapur në një zonë bregdetare duke lëvizur me një armë zjarri. Burime policore thanë se kapën Bledar Likajn, i cili qarkullonte i armatosur pa leje.

Policia ka sekuestruar arma e zjarrit pistoletë dhe 2 krehra me dhjetëra fishekë në to. Gjatë kontrolleve, në çantën e këtij shtetasi, shërbimet e Policisë gjetën 1 armë zjarri pistoletë të llojit “Sig Sauer” dhe 2 krehra me rreth 30 fishekë në to, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Nga verifikimet rezultoi se Likaj mbante armën në automjet, në tejkalim të autorizimit që kishte për mbajtjen e saj vetëm në banesë.