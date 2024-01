I arrestuar për atentatin në Nikël, lirohet nga burgu 37-vjeçari

Gjykata e Tiranës ka liruar nga burgu Valter Bamin, i cili ka qenë i arrestuar në lidhje me një atentat në Nikël të Fushë Krujës.

Kujtojmë që Bami ishte arrestuar për armëmbajtje pa leje.

Ai u shoqërua në polici në lidhje me atentatin ndaj banesës së Gentian Bejtjës, ku iu vra kunati dhe u plagosën dy djemtë e mitur. Pas kërkesës së tij për shfuqizimin e masës ‘arrest me burg’, gjykata caktoi ndaj tij ‘arrest shtëpie’.

Valter Bami, 37 vjeç u arrestua pasi iu gjetën gjurmët e barutit në duart e tij, pasi u shoqërua në polici për tu marrë në pyetje në lidhje me ekzekutimin e 29-vjeçarit Ramazan Sino, ku mbetën të plagsur edhe dy nipërit e tij (fëmijët e Gentian Bejtjas).

Kush është Valter Bami?

Valter Bami, nuk është një emër i panjohur për policinë, pasi njihet për një sërë rekordesh kriminale.

Atentati ndodhi pak pas mesnatës së të martës, 4 korrik 2023 kur Ramazan Sino sapo kishte hyrë me makinë në oborrin e kunatit të tij, bashkë me nipat. Në drejtim të tyre u qëllua me breshëri kallashnikovi, duke e lënë dajën e të miturve të vdekur në vend, ndërsa dy fëmijët e Gentian Bejtjas u plagosën.

Autorët dogjën automjetin bashkë me 3 kallashët në afërsi të Tapizës, duke humbur çdo gjurmë. Për shkak të plagosjes së dy fëmijëve, dhe veprimeve hetimore që kanë të bëjnë me ta, dosja penale i ka kaluar seksionit për të miturit në prokurorinë e Tiranës.

I konsideruar si personazhi kyç në ngjarje, marrja në pyetje e Gentian Bejtjes vlerësohet e rëndësishme nga policia pasi pista kryesore që po ndjek grupi i hetimit është hakmarrja. Pak muaj meë parë, Valter Bami pretendoi se disponon një armë sportive me leje të marrë në fund të vitit 2020, për të cilën do të dorëzoj në gjykatë edhe dokumentin përkatës.

j.l./ dita