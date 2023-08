I dënuar për grabitjen e Rinasit, Klement Çala hedh në gjyq ministrinë për izolimin në regjimin “41-bis”

Njëri nga të akuzuarit për grabitjen e 4.6 milionë eurove në pistën e aeroportit të Rinasit, Klement Çala vijon betejën me ministrinë e Drejtësisë për izolimin në sistemin 41 Bis, një regjim sigurie tepër i ashpër në systemin e burgjeve në Shqipëri.

Në fund të korrikut, në gjykatën e Lartë është regjistruar çështja penale me objekt, kundërshtimin e urdhërit të Ministrit te Drejtesise nr. 230, datë. 20 maj 2022, “Per vendosjen ne regjimin e posacem te ushtrimit te te drejtave ne burgun e sigurise se larte per te paraburgosurin Klement Çala”.

Avokatët e të dënuarit, e bazojnë kërkesën e tyre në Konventën Evropiane per te Drejtat e Njeriut, në Kushtetutë e Shqiperise dhe Kodin e Procedurave Administrative si dhe ligjin per te drejtat dhe trajtimin e te denuarve me burgim dhe te paraburgosurve”.

Kërkues rezulton vetë i dënuari, ndërsa relator i çështjes është anëtari i gjykatës së Lartë, Ilir Panda. Beteja ligjore e të dënuarit për grabitje me ministrin e drejtësisë, ka nisur që prej vitit 2022, menjëherë pas urdhërit për izolimin në sistemin 41 BIS, i cili në tetor të atij viti u anulua nga gjykata e posaçme.

Ky regjim i krijuar vitet e fundit në sistemin e burgjeve në Shqipëri, parashikon izolimin e personave të dënuar për krime të rënda dhe krim të organizuar me qëllim shkëpuetjen e tyre nga çdo mundësi bashkëpunimi apo mbajtje lidhje me personat jashtë.

Klement Çala është dënuar me 20 vjet heqje lirie për akuzën e pjesëmarrjes në grabitjen e 4.6 milionë eurove në pistën e aeroportit të Rinasit në prill 2019 në bashkëpunim me një grup të strukturuar criminal ku bënte pjesë edhe Admir Murataj.