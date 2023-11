I dënuar për moskallzim të një krimi, kapet 41 vjeçari i shpallur në kërkim (Emri)

Policia e Maliqit bën me dije se ka vënë në pranga një 41 vjeçar të shpallur kërkim, i cili ishte dënuar me 1 vit burgim për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”, në lidhje me një ngjarje të ndodhur në vitin 2011, ku si pasojë e plagëve të marra humbi jetën 1 shtetas dhe u plagos lehtë djali i tij.