I dha të afërmit tenderin 322 mln lekë, ja sa vite burg kërkon SPAK për ish-kryebashkiakun e Bulqizës

Prokuroria e Posaçme ka dhënë pretencën për ish-kryetarin e Bashkisë së Bulqizës, Lefter Alla, duke kërkuar dënimin e tij me 3 vite e 6 muaj burg, por nga gjykimi i shkurtuar, dënimi përfundimtar është 2 vite e 4 muaj dhe dënim plotësues që për 5 vite të mos ushtrojë asnjë funksion publik.

Ndërsa ndaj ish-nënkryetares së Bashkisë, Enkeleda Lleshi SPAK ka kërkuar dënimin me 3 vite burg. Ndërsa për shkak të gjykimit të shkurtuar 2 vite dhe dënim plotësues që për 5 vite të mos ushtroje asnje funksion publik. Sakaq për Rubin Kolën është kërkuar 2 vite burg, me gjykim te shkurtuar 1 vit e 4 muaj dhe 5 vite mos te ushtrojë asnjë funksion publik.

Lefter Alla ra në pranga më 15 mars 2023 bashkë me 12 persona të tjerë, 7 prej tyre zyrtarë të bashkisë për shkelje të barazisë në tendera dhe shpërdorim detyre mbi dyshimet e abuzimit në një tender me vlerë 3 milionë euro. Ai dyshohet në bashkëpunim me ish-zyrtarët e tjerë favorizoi dy kompani gjatë procedurës së prokurimit publik me qëllim që më pas punimet për ujësjellësin t’i kryejë kompania ‘OE 2AF Albania shpk’, e cila është në administrimin e të afërmit të Allës, Aqif Konesha. Kompanitë që dolën fituese të tenderit kishin ‘BOE Egland shpk’ dhe ‘BE-IS shpk’.

Pasi i shpallën fituese këto firma, punimet për uijësjellësin realizoheshin nga firma ‘OE 2AF Albania shpk’. Bëhet fjalë për tenderin “Ndërtimi rrjetit furnizimit dhe rrjetit shpërndarës Ujësjellësi dhe ndërtimi i rrjetit të KUZ , Lagja e vjetër, qyteti Bulqizë, Bashkia Bulqizë”, me vlerë rreth 3 mln euro, me afat kohor 10 mujor. Kompanitë që dolën fituese të tenderit kanë si administrator Rasim Dacin, për ‘BOE Egland shpk’, ndërsa administratori i ‘BE-IS shpk’, është Kastriot Ibrahimaj. Gjatë dëshmisë së tij, Alla i konsideroi akuzat si sulme politike ndaj tij.

