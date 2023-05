I legalizuan privatit mbi 2200 metra tokë shtetërore, Prokuroria e Durrësit kërkon pezullimin e 9 punonjësve të ish ALUIZNI-t dhe IMT

“Shtetasi A.K. me detyrën e Drejtorit të bordit të ndërmarrjes kanalizmieve, ka konsumuar elementet e veprës penale te “Shpërdorimit të detyrës” pasi me shkresen nr.158/1 prot datë 26.03.2015, i ka kthyer përgjigje Drejtorisë së Aluizit Durrës, ku informonte se objekti i shtetasit F. H., nuk cënon objektet, sistemin kullues që Bordi i Kullimit Durrës –Krujë ka në inventar”, bëhet me dije në njoftim.