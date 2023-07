“Do prekë gjithë popullatën”, ministrja thotë se një ligj i ri që takson gjithë pasuritë miratohet brenda vitit

Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Delina Ibrahimaj bën me dije se një ligj i ri për taksën e pasurive parashikohet të miratohet brenda vitit.

Deklarimet u bënë në konferencën “Financat Vendore”.

“Synojmë që brenda vitit të miratojmë ligjin. Synohet që nëpërmjet këtij ligji të rritet ndjeshëm taksa mbi pasurinë, pra që do të ndikojë ndjeshëm në të ardhurat e bashkive.

Megjithatë është një proces i komplikuar që prek të gjithë popullatën. Synohet që taksat për banesat të hyjnë në fuqi në 2026 ndërsa për tokat bujqësore në 2028.

Nëpërmjet këtij ligji ne do të duam që tashmë taksa me pasurinë të vlerësohet mbi vlerën reale dhe jo mbi çmimet e referencës.

Do të duhet një angazhim më i madh i të gjitha bashkive me qëllim bashkëpunimin, zbatimin e ligjit që do të miratohet, me qëllim mbledhjen e taksës në të gjithë vendin”, theksoi ministrja

Gjithashtu Ibrahimaj vuri në dukje disa ndryshime që do të bëhen në mënyrën se si do të llogaritet performanca financiare e bashkive.

“Gjatë vitit 2023, kemi miratuar ligjin që bën disa ndryshime në mënyrën se si raporti kalkulohet dhe performanca financiare kalkulohet. Nëse deri këtë vit, ne performancnën financiare e llogarisnim bazuar në planin e buxhetit, tashmë do të analizohet bazuar në faktin e shpenzimeve dhe të ardhurave”, theksoi ministrja.

p.k. / dita