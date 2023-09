India e bën zyrtare, nga 18 shtatori do të quhet Bharat. Kthehet tek emri i vjetër, para se ta kolonizonte Britania!

India do të ndryshojë emrin e saj dhe do të jetë Bharat (barat shqiptimi) nga 18 shtatori i ardhshëm. Vendimi do të miratohet në një seancë të posaçme të Kuvendit, që do të mbahet brenda dy javësh.

Qeveria e kryeministrit Narendra Modi do të përdorë Samitin e G-20, i cili po mbahet këtë fundjavë, për të filluar të mësojë botën me emrin -jo dhe aq të ri- të vendit. Në fakt, të martën e kaluar u dërgua një ftesë zyrtare për të gjithë të ftuarit në atë event me ndryshimin e emrit tashmë të përfshirë.

Dhe është se emërtimi nuk është vërtet i ri, të paktën për vendasit. Bharat është fjala Hindi, në krahasim me Indinë, termi i përdorur nga anglezët kur i pushtuan këto toka. Domethënë, ndryshimi i emrit apo rikthimi zyrtar i atij të përdorur nga qyteti, është një përpjekje për t’u shkëputur nga e kaluara e tij koloniale.

Një masë e propozuar në gusht, së bashku me një seri tjetër ligjesh të propozuara nga qeveria indiane, me synimin për të zëvendësuar sistemin e drejtësisë të periudhës koloniale britanike dhe konkretisht, Kodin Penal, Kodin e Procedurave Penale dhe Aktin e 1872.

Historia koloniale e Indisë, një çështje e ndjeshme

Për më tepër, Kushtetuta e vendit, e cila është më e gjata nga çdo komb i pavarur në botë, tashmë e ka njohur Bharat si emrin zyrtar të shtetit. Historia koloniale e Indisë mbetet një temë prekëse për shumë indianë, veçanërisht nacionalistët, të cilët po kërkojnë që Britania të pranojë dhe të kërkojë falje për teprimet e saj.

Britanikët pushtuan dhe nënshtruan vendin për rreth 200 vjet derisa, të udhëhequr nga Gandhi, fituan pavarësinë në 1947. “Një tjetër goditje për mentalitetin e skllavërisë”, tha shefi i zgjedhur i shtetit të Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami. , në ‘X’ (ish Twitter ).