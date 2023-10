Integrimi në BE, Von Der Leyen takim nesër me Ramën dhe Begajn!

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, pritet që të mbërrijë në Tiranë të dielën e 15 tetorit. Von der Leyen do të takohet me presidentin e Shqipërisë, Bajram Begaj, dhe kryeministrin, Edi Rama, për të diskutuar mbi procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në BE.

Pas takimit, von der Leyen dhe kryeministri Rama do të mbajnë një konferencë për shtyp pas takimit të tyre, në orën 17:30.

Të hënën, presidentja von der Leyen do t’i bashkohet Komisioneri për Fqinjësinë dhe Zgjerimin, Oliver Verhelyi, për të marrë pjesë në Samitin e Procesit të Berlinit.

Samiti do të mbledhë së bashku krerët e shteteve ose qeverive nga Ballkani Perëndimor.

Samiti do të jetë një mundësi për të diskutuar me liderët rajonalë mbi Planin e ri të Rritjes për Ballkanin Perëndimor, aktualisht në përgatitje nga Komisioni, i cili synon të sjellë disa nga përfitimet e anëtarësimit në BE për njerëzit e Ballkanit Perëndimor tashmë, përmes integrimit në tregun e vetëm, bashkëpunimin ekonomik rajonal dhe përshpejtimin e reformave themelore dhe rritjen e mbështetjes financiare.