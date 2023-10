Ish-gjenerali Qirjazi u përgjigjet akuzave të Berishës: Kam folur vetëm me letra

Ish-gjenerali Vladimir Qirjazi, i është përgjigjur akuzave të Sali Berishës, se ai kishte bllokur procesin e privatizimit të kompleksit Partizani, ndërsa thekson se pas shkarkimit nga detyra e komandantit të mbështetjes logjistike, ishte emëruar zv.komandant në Forcën e Bashkuar në FA.

Qirjazi tha se gjatë punës së tij si punonjës shteti, ai kishte folur gjithnjë me letra dhe se ai ishte larguar nga detyra për një tjetër pozicion të rëndësishëm.

“Si punonjës shteti në detyrë të rëndësishme në atë kohë kam folur me letra, të cilat i kam lënë në institucionin që drejtoja dhe që besoj së janë edhe ne dosjen e prokurorisë. Për gjithçka flitet nuk është se e kam bllokuar unë procesin, por pse është dhënë kjo pronë.

Po e kam dorëzuar me ceremoni detyrën e komandantit të mbështetjes logjistike me 09 shtator 2009 dhe kam marrë një detyrë tjetër të rëndësishme në FA (zv komandant i Forcës së Bashkuar). Jam liruar PADREJTESISHT nga FA-ja (me propozim të ish-SHSHP, zotit Xhemal Gjunkshi dhe ish-Ministrit të Mbrojtjes, Arben Imami) me dekret të presidentit të kohës zotit Bamir Topi më 16 dhjetor 2011.”, sqaron Qirjazi për BW.

Në dosjen e SPAK, Qirjazi thuhet se nuk ka qenë dakord për privatizimin e kësaj prone, ndërsa në dëshminë e tij tha se ishte shkarkuar padrejtësisht nga qeveria Berisha.