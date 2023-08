Ish-kampionia bukuroshe e WWE, që po korr sukses dhe para me OnlyFans

Chelsea Green është kthyer në një nga femrat e momentit në WWE. Kompania luftarake dhe Green jetojnë së bashku një fazë të dytë që u ndalua në radhë të parë nga OnlyFans. Pandemia e Covid-19, e largoi nga sporti dhe vendosi të hapte llogarinë e saj, ku bëri emër të mirë. Deri në vitin 2023, kur WWE ka vendosur ta rikthejë atë.

E lindur në Victoria, British Columbia, më 4 prill 1991, ajo filloi karrierën e saj profesionale në mundje në 2014, duke punuar në promovime të ndryshme të pavarura në Kanada dhe Shtetet e Bashkuara. Në vitin 2016, nënshkroi me Total Nonstop Action Wrestling (TNA), ku fitoi kampionatin TNA Knockouts në një rast. Në vitin 2017, Green ishte një nga konkurrentët në sezonin e dytë të reality show-t WWE ‘Tough Enough’. Edhe pse nuk e fitoi shfaqjen, nënshkroi me WWE në qershor 2017. Këtu ai filloi rrugëtimin e tij me kompaninë e Vince McMahon.

Green u caktua në markën NXT, ku ajo konkurroi për disa muaj. Në janar 2019, bëri debutimin e saj në listën kryesore të Raw, megjithëse në maj të atij viti, u lirua nga WWE. Nënshkroi me Impact Wrestling, ku fitoi Kampionatin Impact Knockouts në një rast, por karriera e saj u drejtua në OnlyFans, ku ka mijëra ndjekës, fansa dhe bën mijëra dollarë në javë.

Chelsea Green vendosi të hapë llogarinë e saj Onlyfans në vitin 2021, duke konkurruar gjithashtu në Ring of Honor (ROH), duke vazhduar karrierën e saj si luftëtare, por shumë e fokusuar në përmbajtjen për të rritur, ku fiton mijëra dollarë në javë.