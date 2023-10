Ishulli gjerman që popullohet nga të pasurit, një vakt i vetëm kushton të paktën 309 euro!

Gjermania është vendi më i madh europian, ekonomia më e madhe, me plot qytete të bukura. Por ku po i marrin gjermanët ishujt tani? Në Detin e Veriut! Kjo është historia e ishullit Sylt, i cili vizitohet nga të gjithë ata që mund të përballojnë lehtësisht pushimet në Capri, Mykonos etj,…

Po, ishujt në detin e ftohtë të Veriut zakonisht nuk janë në listën e klientëve të pasur. Por pavarësisht se nuk është në shumicën e listave të destinacioneve turistike, ishulli gjerman Sylt është ende një vend i preferuar pushimesh për udhëtarët e pasur dhe VIP-at.

Është më i madhi nga ishujt gjermanë të Frizianëve të Veriut që ndodhet në Detin e Veriut në brigjet e Schleswig-Holstein. Filloi të fitonte famë në vitet 1960 kur u bë i njohur si një vend për të festuar duke ofruar dhe plazhin e parë nudist në Gjermani. Ishulli u bë një simbol i pasurisë, por edhe një vend ku të famshmit mund të dilnin në publik pa asnjë problem.

Edhe sot ai vazhdon të tërheqë turistë me resortet në plazh, hotelet me pesë yje dhe restorantet më të mira. Një nga hotelet e tij luksoze më të famshme është hoteli Budersand me pamje nga deti. Ka një spa, një fushë golfi dhe një restorant me yje Michelin – gjithçka që kërkojnë ata me xhepa më të thellë.

Duke folur për gastronominë, duhet thënë se në ishull ka edhe një restorant me dy yje Michelin. Mysafirët e Sol’ring Hof mund të provojnë një menu me gjashtë, shtatë ose tetë pjata, e fundit prej të cilave kushton 309 euro.

Nuk është se në Silt mund të shijoni vetëm luksin, sepse edhe pse nuk është një ishull mesdhetar, natyra këtu është ende e bukur dhe e veçantë. Përveç hoteleve dhe restoranteve luksoze, Sylt i magjeps vizitorët me peizazhet e tij të egra duke ofruar 40 kilometra plazhe për shëtitje gjallëruese buzë detit dhe dunat legjendare të rërës të njohura si Knipsend. Një pjesë e ishullit është e rrethuar nga deti Wadden, i cili është nën mbrojtjen e UNESCO-s. Në baticë, vizitorët mund të bëjnë shëtitje me baltë për të vëzhguar biodiversitetin e pasur dhe ekosistemin unik të banesave të baticës.

Një tjetër lajm i mirë është se nuk keni nevojë për traget për të mbërritur në ishull pasi ai ka qenë i lidhur me kontinentin me një rrugëkalim që nga kohërat e lashta, ndaj mos u habitni nëse disa e quajnë ishull të dikurshëm. Sot, ai është shtëpia e pak më shumë se 20 mijë banorëve shpirtrave dhe dega kryesore ekonomike është… turizmi.