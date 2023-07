Italia në zonën kritike nga i nxehti, temperaturat e larta shënojnë viktimën e parë

Italia ka regjistruar vdekjen e parë nga vala e të nxehtit, për shkak të temperaturave mbi 40 gradë Celsius.

Në nivele të tilla, nxehtësia mund të shkaktojë një sërë ndryshimesh vdekjeprurëse në trupin e njeriut.

Në temperaturën 39-40 C, truri u dërgon sinjale muskujve duke u thënë atyre të ngadalësojnë shpejtësinë, duke bërë që pacienti të vuajë lodhje të rëndë. Në 41 C trupi fillon të ketë probleme, me kufirin e sipërm vdekjeprurës që besohet të jetë diku midis 40 dhe 50 C.

Italia është aktualisht në zonën kritike, ku ka shënuar vdekjen e saj të parë që i atribuohet valës së të nxehtit vdekjeprurës.

Duket se nuk ka shenja të ngadalësimit të nxehtësisë, me Spanjën jugore që po përgatitet për një maksimum prej 44 gradë Celsius sot, njësoj siç pritet në Greqi këtë javë. Këto temperatura pritet të zgjasin edhe dy javë të tjera, me Qipron (41C), Kroacinë (39C) dhe Francën (34C).

Nëntë qytete italiane, shumë prej tyre pika të njohura turistike për pushuesit britanikë, kanë lëshuar paralajmërime të mëdha për motin. Ato janë Firence, Roma, Torino, Palermo, Bolzano, Frosinone, Perugia, Rieti dhe Viterbo.

Moti ekstrem është veçanërisht shqetësues pasi vala e të nxehtit rekord të vitit të kaluar vrau më shumë se 60.000 njerëz në të gjithë kontinentin. Një studim i botuar të hënën në revistën “Nature Medicine” detajoi se si në vitin 2022, kur Evropa pa verën e saj më të nxehtë, 61.672 njerëz vdiqën si pasojë e të nxehtit.

Studimi zbuloi gjithashtu se vdiqën më shumë gra (63 për qind) se sa burra, gjë që shpjegohej me faktin se ka më shumë gra të moshuara se sa burra në vendet më të prekura.

Në një deklaratë të ndarë me “The Mirror”, zëdhënësi i Met Office, Grahame Madge shpjegoi: “Kushtet e valëve të të nxehtit që po prekin pjesë të Evropës Jugperëndimore dhe Afrikës Veriperëndimore, pritet të shtrihen drejt Lindjes, duke arritur përfundimisht në Lindjen e Mesme më vonë gjatë javës”.

