Izraeli: Do “fshijmë” Iranin dhe Hezbollahun nga “faqja e dheut”, nëse bashkohen me Hamasin

Nir Barkat, Ministri i Ekonomisë i Izraelit, paralajmëroi se do të “eliminonte Hezbollahun”, grupi në Liban i mbështetur nga Irani, nëse ofron mbështetjen ushtarake ndaj Hamasit, shkruan New York Post.

“Plani i Iranit është të sulmojë Izraelin në të gjitha frontet. Nëse zbulojmë se ata synojnë të vënë në cak Izraelin, ne nuk do të hakmerremi vetëm në ato fronte, por do të shkojmë te koka e gjarprit, që është Irani”, tha Barkat për Daily Mail.

“Ajatollahët në Iran nuk do të flenë mirë natën, ne do të sigurohemi që ata të paguajnë një çmim të rëndë nëse, Zoti na ruajt, hapin frontin verior”, shtoi ai.

Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu paralajmëroi gjithashtu Hezbollahun kundër hapjes së një fronti të dytë lufte me Izraelin.

“Do të bënte gabimin e jetës nëse do të përfshihej”, tha Netanyahu, kur foli me trupat izraelite pranë kufirit me Libanin.

Ai tha se do të sillte kundërsulme izraelite të përmasave të paimagjinueshme që do të shkaktonin shkatërrim mbi Libanin.

Izraeli dhe SHBA-ja kanë paralajmëruar tashmë Hezbollahun e mbështetur nga Irani, i cili është cilësuar një organizatë terroriste nga Britania e Madhe, SHBA dhe vende të tjera, kundër hapjes së një fronti tjetër beteje në kufirin verior të Izraelit.

Hezbollahu ka shkëmbyer zjarr me forcat izraelite në kufirin libanez gjatë dy javëve të fundit në shenjë hakmarrjeje ndaj bombardimeve të pandërprera të Forcave të Mbrojtjes të Izraelit në Rripin e Gazës.

j.l./ dita