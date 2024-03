Jo “në përputhje dhe me peticionin”, po në kundërshtim me të

Prof. dr. Rami Memushaj

Në emisionin e datës 22 shkurt të programit “Shqipëria Live” pjesa më e madhe e kohës iu kushtua gjuhës shqipe. Bashkëdrejtuesja e emisionit shpjegoi se po e bënin këtë emision “në përputhje dhe me peticionin… që në media (duhet: medie) të flasin njerëzit e duhur për gjuhën shqipe”. I ftuari në emision ishte dikush që pohoi se ishte “shkolluar për gjuhë-letërsi dhe specializuar në deshifrimin e shkrimeve të vjetra dhe gjuhësi prehistorike (!) në Belgjikë”, por nuk tha në ç’universitet a institut gjuhësie punonte. Dhe bashkëdrejtuesi i emisionit, duke i marrë si të mirëqena këto kualifikime, i tha: “Pra, jeni më se kompetent për çka thoni.”

Kisha lexuar në një gazetë një intervistë të këtij “gjuhëtari dhe filozofi”, siç e quante intervistuesi, në të cilën ai ankohej se “nga qarqe që nuk lexojnë libra e që vetëm gjykojnë pa lexuar”, “ka pasur një keqinterpretim të veprës time, duke e klasifikuar si ‘pellazgologji’ me konotacion negativ”. Po duke parë që në atë intervistë shqipes i njihte një fjalor të përbashkët “edhe me gjuhët euro-aziatike si ajo baske, hungareze apo mandarin” (gjuhë familjesh të tjera me të cilat shqipja nuk ka kurrfarë lidhjeje) dhe duke u njohur me “etimologjitë” e tij të çuditshme, që, për shembull, turq. sahan e nxjerr nga fraza shqipe “sa han -> racioni ushqimor, aq sa han”, greq. pu ise ore nga fraza “ku ishe ore” etj., u binda se nuk ishte gjuhëtar, po një “pellazgolog”, ndonëse më i lexuar se këta të këtushmit.

Nuk më kishte qëlluar ta shihja në një emision televiziv, prandaj mendova ta dëgjoja për të parë se ç’do të thoshte. Mirëpo, sa filloi me të njëjtat gjëra që kisha lexuar, ndërrova kanal. Megjithatë, të nesërmen vendosa ta ridëgjoja të plotë bisedën e tij, me qëllim që të kisha lëndë edhe për të shkruar. Duke kërkuar në “You Tube”, më doli se ishte si i shtëpisë në këtë program, me më shumë paraqitje në “Top Channel” nga çdo gjuhëtar tjetër. Aty ai ripërsëriti tezat se “gegërishtja është gjuhë njërrokëshe” (tezë e përbashkët për të gjithë sojin e pellazgologëve), se “greqishtja e lashtë është gjuhë shqipe” dhe se “greqishten e vjetër mund ta lexojë çdo shqiptar i veriut”, veçanërisht i malësive. Dhe këtë e ilustroi me mbishkrimin grek “PARMENIS XAIPE” (Parmenis, haire “Parmenis, lamtumirë!”, ku emrin e përveçëm e zbërtheu në tri rrokje (!): par me nis (rro par me nis, që sipas tij do të thotë: jeto së pari për të gëzuar). “E kam ndarë në fjalë, – tha, – bazuar në gegërishten, për arsye se gegërishtja nuk ka pësuar rrotacion dhe na del një frazë e gjuhës gege, që do të thotë që është shkruar në dialektin dorik të greqishtes dhe që provon atë thënien e famshme që greqishtja e vjetër është një derivat i gjuhës shqipe”. Dhe vazhdoi pastaj me etimologjitë e tij të çartura, duke i nxjerrë fjalët e greqishtes së vjetër e të re nga gegërishtja! Kurse drejtuesit e emisionit, që bënin sikur e kundërshtonin “dijetarin”, zbaviteshin duke e nxitur që t’u shkonte deri në fund marrëzive të veta linguistike.

Nuk mjaftoi shfaqja e një personi të tillë, kur pak ditë më vonë, në programin “ZONA ZERO” të gazetarit M. Zeka (që nuk mund ta fajësoj për zgjedhjen e të ftuarve) kushtuar peticionit të një grupi intelektualësh shfaqet në panel një tjetër “specialiste” e gjuhës, edhe kjo si e shtëpisë nëpër televizione, e cila jo vetëm që e quajti këtë peticion antikushtetues, por iu kthye me akuza politike Akademisë së Shkencave dhe akademikëve e studiuesve të gjuhës, që kanë mbetur prapa etj., po edhe pse nuk reaguan pas botimit në revistën “Science” të shkrimit që e nxjerr shqipen “gjuhën më të vjetër të botës”. Edhe kur i përmendëm se sipas këtij studimi shqipja është e vjetër sa edhe greqishtja, po jo më e vjetër se dega indo-iraniane, anatolishtja, tokarishtja etj., të cilat janë degët e para që janë shkëputur nga trungu i përbashkët indoeuropian, zonja në fjalë vijoi me zë të lartë në të vetën, duke besuar se forca e argumentit qëndron në forcën e zërit dhe jo në forcën e arsyes.

Pra, në harkun e një jave për të diskutuar për “peticionin”, u thirrën dy nga ata që nuk duhen qasur në televizione, për shkak se e përdhosin shkencën, në vend që të thirreshin studiues të shqipes të njohur për kontributet e tyre shkencore. Dmth., në këtë televizion kombëtar me shikueshmëri të lartë nuk u veprua “në përputhje me peticionin”, po në kundërshtim me të, gjë që dëshmon se mediet tona ende nuk e kanë kuptuar thelbin e kërkesave të këtij dokumenti.

Në çdo vend ka njerëz që fantazojnë për gjuhën e për historinë kombëtare. Të tillë ka pasur te ne në të kaluarën; sot, kur respekti për shkencën ka rënë dhe pseudoshkenca është trimëruar, ka më shumë; do të ketë nga këta edhe në të ardhmen. Këta kanë edhe mundësi financiare të botojnë e të mbushin libraritë me libra e fjalorë “etimologjike”, në të cilët faktet gjuhësore i interpretojnë sipas fantazisë së tyre të sëmurë. Dikush mund të mendojë se nuk ia vlen të merresh me këtë kategori njerëzish të vetëshpallur si “specialistë” të gjuhës e të historisë dhe me marrëzitë e tyre, që ngrihen mbi të pavërteta dhe mbi mosnjohje e shtrembërime të fakteve gjuhësore e historike. Mirëpo nuk është mirë të heshtësh kur këta i sheh dendur në ekranet e televizioneve. Duke u lënë hapësirë, mediet tona kontribuojnë në përhapjen e marrëzive të tyre; sepse, si një virus, këto infektojnë njerëzit me formim të paktë gjuhësor ose pak të shkolluar, të cilët nuk janë në gjendje të dallojnë ç’është shkencore nga ajo që është joshkencore. Veç dëmeve të tjera, që përmenden edhe në peticion, dalja në mediet pamore e të shkruara e individëve pa kualifikim shkencor në fushën e gjuhësisë e të historisë bashkë me botimet e tyre për gjuhën shqipe, për Epirin, për pellazgët etj. krijon në opinionin e huaj përshtypjen e gabuar se këta janë përfaqësues të albanologjisë shqiptare dhe, rrjedhimisht, një përfytyrim të gabuar për nivelin e këtyre shkencave te ne. Kështu, jo shumë kohë më parë, një profesor i Universitetit të Janinës, në një shkrim të tij për marrëdhëniet e greqishtes me shqipen, merrej edhe me tezat e këtyre profanëve, që e nxjerrin këtë gjuhë nga shqipja.

Misioni i televizionit, si mjeti më i ndjekur e më me ndikim në shoqërinë e sotme, është informimi i publikut, pasqyrimi objektiv i zhvillimeve në të gjitha fushat e jetës, përfshirë edhe fushën e shkencës. Në këtë mënyrë i shërbehet rritjes së nivelit kulturor të shikuesve, po edhe vlerësimit të këtyre medieve nga publiku. Natyrisht, nuk mund të mohohen edhe dëfrimi e zbavitja, por jo zbavitjet që tallen me dijet e me arritjet e shkencave tona. Prandaj jemi të mendimit që redaksive televizive u duhet të bëjnë përpjekje serioze për t’u afruar me departamentet universitare dhe me institutet shkencore, për të njohur studiuesit e fushave të ndryshme që punojnë në këto institucione. Kështu do të kenë mundësi të ndërtojnë emisione që përhapin e popullarizojnë arritjet e shkencës sonë dhe që ua rritin emrin edhe vetë gazetarëve e medieve ku punojnë.

Me këtë rast, po sjell në këtë shënim në gazetën DITA një përvojë të dikurshme të Televizionit Shqiptar, që kishte një rubrikë për popullarizimin e shkencës. Këtë rubrikë në vitet ‘70–’80 e mbulonte gazetari Pali Xharo, me të cilin u njoha vitet e para të punës në katedrën e gjuhës shqipe të Universitetit të Tiranës. Një ditë, ky më takoi dhe më kërkoi të përgatitja për programin e tij një temë nga fusha ime. Isha pedagog i ri, me pak përvojë në punën shkencore e me pak botime, kryesisht në gazeta, po dhe me një fushë mësimdhënieje e kërkimi që nuk paraqiste ndonjë interes për një bisedë televizive.

Por këto arsye Pali nuk i pranoi, kështu që temën e përgatita dhe e mbajta, ndonëse s’mora vesh a e ndoqi kush. Kur e pyeta më pas se si më gjeti, më tregoi se temat e emisionit të tij i zgjidhte në bashkëpunim me katedrat universitare dhe me institutet shkencore të vendit, pra me institucionet ku bëheshin kërkime shkencore dhe me kërkues shkencorë. Në bllokun e tij ai kishte krijuar një bazë të dhënash me fushat e shkencës dhe me emrat e studiuesve të këtyre fushave dhe kështu kishte arritur t’i bënte emisionet e tij të ndiqeshin me interes për informacionin shkencor që ofronin. Në këtë mënyrë do të duhej të punonin edhe gazetarët e sotëm për të rritur cilësinë e medieve të folura e të shkruara ku punojnë dhe jo të mjaftohen me dy-tre numra telefoni të marrë andej-këndej!

