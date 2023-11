Joe Biden: Dy shtete, zgjidhja e vetme për konfliktin izraelito-palestinez 

Presidenti amerikan Joe Biden, duke folur për kohën pas luftës në Lindjen e Mesme, ka mbrojtur edhe një herë idenë për një zgjidhje me dy shtete. Në një artikull në “Washington Post”, Biden mbrojti një “qeveri të vetme” të Bregut Perëndimor dhe Gazës nën një autoritet palestinez të rinovuar. Ai përmendi gjithashtu futjen e sanksioneve kundër kolonëve ekstremistë në Bregun Perëndimor.

“Qëllimi duhet të jetë fundi i dhunës”

“Një zgjidhje me dy shtete është e vetmja mënyrë për të garantuar sigurinë afatgjatë të popullit izraelit dhe palestinez”, thuhet në artikullin e Biden. “Edhe pse mund të duket tani se e ardhmja nuk ka qenë kurrë më larg, kriza e ka bërë atë edhe më urgjente”.

Presidenti amerikan theksoi se populli palestinez meriton shtetin e tij dhe një të ardhme të lirë nga Hamasi islamik. “Imazhet nga Gaza dhe vdekja e mijëra civilëve, duke përfshirë fëmijë, më thyejnë zemrën. Tani qëllimi duhet të jetë përfundimi i luftës përgjithmonë dhe thyerja e ciklit të dhunës.”

Biden: Nuk duhet të ketë pushtim apo rrethim

Presidenti amerikan përsëriti: “Nuk duhet të ketë dëbim të dhunshëm të palestinezëve nga Rripi i Gazës, asnjë riokupim, asnjë rrethim apo bllokadë dhe asnjë reduktim të territorit”. Biden kritikoi përsëri “dhunën ekstreme kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor”. Ai vuri në dukje se ka insistuar tek liderët izraelitë që ata që përfundojnë këtë dhunë dhe se duhet të mbajnë përgjegjësi. “Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura të marrin masat e tyre, duke përfshirë vendosjen e ndalimeve të hyrjes për ekstremistët që sulmojnë civilët në Bregun Perëndimor,” paralajmëroi Biden. Ai konkretisht nuk e përdori fjalën kolonë.

Skepticizëm tek Netanjahu

Kryeministri izraelit Netanjahu reagoi ndaj kërkesës së Bidenit me skepticizëm. Ai thotë se autoritetet palestineze në formën aktuale nuk janë në gjendje të marrë drejtimin në Gaza. Netanjahu planifikon që Izraeli të ketë përgjegjësi ushtarake në Rripin e Gazës për të ardhmen e parashikueshme.

Izraeli ka rënë dakord të importojë sasi të kufizuara karburanti në Rripin e Gazës për të siguruar mbështetjen ndërkombëtare për luftën kundër Hamasit, tha kryeministri Benjamin Netanjahu. “Ndihma humanitare është e nevojshme për mbështetjen e vazhdueshme ndërkombëtare,” tha Netanjahu në Tel Aviv. Për këtë arsye, me kërkesë të SHBA-së, lejohet importi i dy cisternave në ditë në zonën bregdetare.

Abbas i kërkon Bidenit mbështetje

Në një fjalim televiziv, presidenti palestinez Mahmoud Abbas i kërkoi Bidenit të ushtrojë presion mbi Izraelin. Ai foli fjalë për fjalë për “gjenocidin” në Gaza dhe tha: “Si mund të justifikohet ky gjenocid si vetëmbrojtje? Në realitet, këto janë krime lufte që duhet të dënohen.” Abbas i bëri thirrje presidentit amerikan të ndërhyjë “për të ndaluar sulmet e forcave izraelite në Bregun Perëndimor dhe Jerusalem”. Abbas gjithashtu i kërkoi Bidenit të angazhohet për një rritje të ndihmave humanitare që hyjnë në zonën e bllokuar bregdetare.

OBSH ankohet për “situatën”

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) po punon shumë për një plan për të shpëtuar pacientët e mbetur nga spitali Al-Shifa në Rripin e Gazës, shkroi shefi i OBSH-së Tedros Adhanom Ghebreyesus në portalin “X”. Punonjësit vizituan spitalin të shtunën dhe e njoftuan me një situatë shumë të rëndë. Nuk ka ujë, rrymë apo ushqim atje dhe nuk ka mbetur pothuajse asnjë material për nevojat mjekësore.

“Duke pasur parasysh këtë situatë të mjerueshme dhe gjendjen e shumë pacientëve, përfshirë foshnjat, stafi kërkoi ndihmë në evakuimin e pacientëve me sëmundje të rënda, të cilët nuk mund të trajtohen atje”, shkroi Ghebreyesus. OBSH po punon me partnerët dhe po kërkon mbështetje për këtë plan. Tedros nuk e përmendi Izraelin, ushtria e të cilit po kontrollon spitalin prej ditësh, apo Hamasin me emër. “Situata aktuale është e patolerueshme dhe e pajustifikueshme”, ka shkruar ai. “Ndaloni zjarrin. TANI,” shtoi shefi i OBSH-së Tedros Adhanom Ghebreyesus. \Dw\

p.k\dita