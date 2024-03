John Bolton: Nëse Donald Trump fiton, do të dalë nga NATO

John Bolton ka qenë këshilltar për siguri nacionale i presidentit Donald Trump. Pas vetëm një viti ai u largua për shkak të mosmarrëveshjeve me Trumpin. Tani Bolton flet në një intervistë mbi rrezikun e fitores së Trumpit.

“Nëse Donald Trump fiton, do të dalë nga NATO”. Kështu është i bindur John Bolton dhe këtë e thotë hapur në një intervistë për gazetat “Süddeutsche Zeitung” (München) dhe “Tages Anzeiger” (Zürich). Sipas Bolton, Trump ishte shumë afër vendimit për dalje nga NATO që gjatë Samitit të Aleancës në vitin 2018. Trump “nuk e do as varësinë europiane nga gazi dhe nafta ruse, as marrëveshjet tregtare me BE-në”, thotë Bolton.