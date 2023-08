Johnny Depp drejt rikthimit në “Piratët e Karaibeve 6”: Nëse projekti është serioz…

Që nga përfundimi i gjyqit mes Johnny Depp dhe Amber Heard, shumë thashetheme sugjeruan se Disney mund të rishqyrtojë vendimin e saj për të vënë veton ndaj aktorit amerikan dhe, për rrjedhojë, ta lërë atë jashtë çdo projekti që lidhet me personazhin e tij Captain Jack Sparrow dhe ‘Pirates of the Caribbean 6’. Kjo mund të ndryshojë në mënyrë drastike pas rrjedhjes së fundit mbi këtë çështje.

Pas vendimit të padisë me ish-gruan e tij, vetë Depp erdhi për të shprehur refuzimin e tij për t’u kthyer në Disney, edhe nëse i paguanin një shumë të tepruar parash. Megjithatë, koha mund të kishte shëruar gjithçka dhe përkthyesi mund të ishte afër rifillimit të një prej roleve më të rëndësishme të karrierës së tij.

Rikthimi i Johnny Depp varet nga projekti

Me sa duket, një burim i afërt me përkthyesin ka deklaruar për një pjesëmarrje të mundshme të Depp në ‘Pirates of the Caribbean 6’. “Gjithçka është e mundur. Nëse projekti është i saktë, ai do ta bëjë”, thotë ky burim.

Disa fjalë që pajtohen me atë që është thënë vazhdimisht nga Jerry Bruckheimer, producent. “Ne jemi ende duke punuar për të. Nuk ka ende asgjë përfundimtare, por ne vazhdojmë të bëjmë hapa të vegjël për të pasur një skenar”, tha ai përpara progresit në lidhje me pjesën e gjashtë të sagës. “E ardhmja nuk është vendosur ende”, shtoi ai në lidhje me një rikthim të mundshëm të Johnny Depp në filmat e Disney. Mirëpo, as skenari nuk ka përfunduar dhe as negociatat me aktorin ende nuk kanë ndodhur, ndaj ‘Pirates of the Caribbean 6’ është në transmetim, si dhe pjesëmarrja e ikonës Jack Sparrow.

Një nga emrat që fitoi forcë si protagoniste kryesore është Margot Robbie, nënshkrimi i së cilës është një nga shpresat e mëdha të Disney, i cili ka dy skenarë, njëri me të dhe tjetri pa të, siç konfirmoi vetë Bruckheimer disa muaj më parë.