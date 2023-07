Kalb lëkurën dhe sjell vdekjen, droga ‘Zombie’ alarmon amerikanët

Shifrat e reja tregojnë një rritje tronditëse të vdekjeve në rrugët e SHBA-së në lidhje me një ilaç që kalb lëkurën e njerëzve që e përdorin atë. Ksilazina, ose ndryshe droga “zombie” është përhapur në të gjithë Amerikën me një shpejtësi kaq alarmante saqë Shtëpia e Bardhë tani ka publikuar një plan të ri veprimi me 6 pika për të trajtuar krizën.

Droga “zombie”, një qetësues për kafshët, gjithnjë e më shumë po përzihet nga tregtarët e drogës në furnizimet e tyre me fentanil, i cili tashmë po vret mbi 100,000 amerikanë çdo vit. Sipas të dhënave të fundit nga 20 shteteamerikane dhe Distriktit të Kolumbisë, përqindja mujore e vdekjeve të shkaktuara nga fentanili ku u zbulua dhe bxylazine është rritur nga 2.9% në 10.9% – një rritje prej 276%.

Duke zbuluar shifrat e reja dhe duke shpallur planin e veprimit, Dr Raul Gupta, drejtori i politikës kombëtare të kontrollit të drogës në Shtëpinë e Bardhë, tha:”Kjo administratë e njeh rrezikun e rëndë që vjen nga kombinimi i fentanilit me ksilazinën.”

Shifrat e fundit janë të zymta, tronditëse dhe sugjerojnë se qetësuesi i kafshëve që “kalb” lëkurën, tani është i vendosur kudo në tregun e drogës në Amerikë. Në 12 muajt e fundit që përfundojnë në Janar, 109,000 amerikanë vdiqën nga overdoza. Pothuajse shtatë nga dhjetë prej këtyre vdekjeve i atribuoheshin opioideve sintetike si fentanili dhe një numër akoma më i madh lidhej me ksilazinën.

Agjencia për Zbatimin e Drogës (DEA) ka sekuestruar përzierjet ksilazinë-fentanil në 48 nga 50 shtetet amerikane. Dhe sipas laboratorëve të DEA, në vitin 2022, 23% e pluhurit të fentanilit dhe 7% e tabletave të fentanilit përmbanin ksilazinë. Dr Gupta u shpreh: Si fizikant, unë kurrë nuk kam parë një të tillë të keqe, në këtë shkallë…Nëse menduam se fentanili ishte i rrezikshëm, fentanili i kombinuar me ksilazin është edhe më vdekjeprurës.

Në mars, Sky News zbuloi shkallën e krizës së ksilazinës në qytetin verilindor të Filadelfias, ku u shfaq për herë të parë koktejli i drogës, ku shumë njerëz shiheshin rrugëve totalisht nën efektin e drogës dhe me plagë të hapura./t