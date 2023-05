Kanella dhe efektet çudibërëse në kuzhinë e jashtë saj. Njihuni me përfitimet kurative

Pa dyshim, kanella, falë aromës dhe aromës së ëmbël, arrin të përmirësojë të gjitha pjatat në kuzhinë. Kjo erëz e mrekullueshme mund të përdoret në shumë situata, për shkak të shkathtësisë së saj.

Është i shkëlqyer për aromatizimin e ëmbëlsirave panetone, ëmbëlsirave të ndryshme, sallatave të frutave ose për përgatitjen e kremrave dhe salcave. Si përmbledhje, përfitimet e tij janë konfirmuar gjerësisht, kështu që një infuzion i mirë është me të vërtetë një ilaç për trupin.

Por kjo nuk është e gjitha, sepse aroma dhe vetitë e saj janë gjithashtu shumë të dobishme për punë të ndryshme shtëpiake.

Për punët e shtëpisë, në fakt, kanella është një përbërës vërtet i vlefshëm. Le të zbulojmë të gjitha përdorimet që mund t’i japim; mes infuzioneve, parfumeve, repelentëve dhe dekorimeve, ne kemi një zgjedhje. Përveç përdorimit të saj në kuzhinë, kanella, siç është e lehtë të merret me mend, është e përkryer për përgatitjen e një freskuesi të mirë të ajrit.

Falë kësaj erëze, ne mund të përgatisim një parfumeri të lirë dhe natyral, duke përdorur pluhurin. Si ta bëjmë atë? Thjesht vendosni pak kanellë të bluar në sobë, ose në radiator gjatë muajve të dimrit.

Nëse jo, mund të përziejmë një lugë kanellë në gjysmë litri ujë të nxehtë dhe ta lëmë në një tas të vendosur në një raft. Në pak minuta, falë avujve, një aromë e shijshme do të jetë në ajër. Por kanella mund të përdoret gjithashtu si një ilaç i vlefshëm kundër molës. Në fakt, aroma e saj është e pakëndshme për insektet.

Thjesht derdhni pluhurin në një qese dhe vendoseni në një dollap ose sirtar. Ndoshta mund ta shoqërojmë pluhurin e kanellës me disa gjethe dafine të thara për të rritur aromën.

Së bashku me portokallin mund të përgatisim një infuzion të mrekullueshëm për të parfumuar një dhomë. Mjafton të zieni disa segmente portokalli me shkopinj kanelle, ose pluhur dhe aroma do të lëshohet gjithandej.

Kanella, së bashku me disa pika limoni dhe një lugë çaji sodë buke, është e mirë për të qetësuar kanalet e bllokuara të hundës. Së fundi, pluhuri është i shkëlqyeshëm për të larguar milingonat; thjesht spërkateni në pikat e hyrjes dhe milingonat do të largohen.