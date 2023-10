Kaos në Filipine, një alarm për bombë lëshohet në të gjitha aeroportet e vendit

Filipinet kanë vënë në gatishmëri të lartë të gjitha aeroportet e tyre pas një paralajmërimi se mund të shpërthejë një bombë në avionët që nisen nga Manila drejt destinacioneve të ndryshme, përfshirë destinacionet turistike, tha sot Autoriteti i Aviacionit Civil të vendit.

Paralajmërimi u dërgua me email tek shërbimet e trafikut ajror dhe kishte të bënte me një kërcënim për fluturimet që niseshin nga kryeqyteti Manila me destinacion Davao, Bicol dhe zonat e njohura turistike të Palawan dhe Cebu.

Rregullatori i aviacionit publikoi sot një memorandum të datës 4 tetor, duke udhëzuar zyrtarët e sigurisë së aeroportit të rrisin masat e sigurisë, të kontrollojnë bagazhet dhe të kryejnë mbikëqyrje 24-orëshe pas emailit paralajmërues, në të cilin shkruhej se një avion do të shpërthejë.

p.k\dita