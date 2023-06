Kaos total në Hollivud. Greva shtyn me një vit sagën e “Avatar 3” dhe 10 filma të tjerë të njohur

Greva nga Unioni i Shkrimtarëve të Hollivudit, i cili filloi më 1 maj, ka bërë që kompanitë si The Walt Disney Studios të duhet të modifikojnë datat e planifikuara të publikimit për disa nga sagat apo filmat e tyre më të pritur nga publiku. ‘Avatar 3’, ‘Thunderbolts’, ‘Blade’, ‘Avengers: The Kang Dinasty’ ose ‘Avengers: Secret Wars’, janë vetëm disa nga titujt që do të shohin ardhjen e tyre në kinema të ndryshuar, njoftoi Studios Walt Disney.

Sepse produksionet janë ndërprerë ose sepse skenarët nuk janë ende gati. Në rastin e kastit të tretë të ‘Avatar’, zyrtarisht do të shtyhet një vit dhe do të publikohet më 19 dhjetor 2025, që do të thotë se vazhdimi i katërt dhe i pestë i sagës nuk do të dalin deri më 21 dhjetor 2029 dhe më 19 dhjetor 2031, përkatësisht. Në fakt, producenti i ekskluzivitetit, Jon Landau, postoi këtë të martë në Twitter për ndryshimet e profilit të lartë: “Çdo film ‘Avatar’ është një ndërmarrje emocionuese dhe epike që kërkon kohë për të arritur nivelin e cilësisë që ne kineastët kërkojmë dhe që publiku pret”.

Po kështu, fillimi i xhirimeve për ‘Thunderbolts’ dhe ‘Blade’ mbeten në pritje deri në përfundimin e grevave, ndërsa ‘Avengers: The Kang Dinasty’ dhe ‘Avengers: Secret Wars’ janë vonuar një vit dhe do të shpërndahen komercialisht më 1 maj 2026, në rastin e parë dhe më 7 maj, në të dytin.

Nga ana tjetër, filmi ende i pa titulluar ‘Deadpool’ do të dalë më në fund më 3 maj 2024 dhe ‘Captain America: Brave New World’ do të shtyhet për 26 korrik të po atij viti. Kjo nuk është e gjitha sepse ‘Fantastic Four’ do të shfaqet nga 14 shkurti 2025 deri më 2 maj të atij viti dhe filmi i Rami Malek, ‘The Amator’ (Studio e shekullit të 20-të), do të shfaqet më 8 nëntor 2024.

Sa i përket filmave në universin e Star Wars që janë ende në zhvillim, dihet tashmë se njëri prej tyre do të zhvendosë datën e publikimit nga 19 dhjetori 2025 në 22 maj 2026 dhe se tjetri, ende pa emër zyrtar, do të shikoni dritën më 18 dhjetor 2026.