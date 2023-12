Kaosi në seancën ku u miratua buxheti, PS kërkon përjashtimin e 7 deputetëve të tjerë të opozitës (Emrat) 

Partia Socialiste kërkon përjashtimin e 7 deputetëve të Sali Berishës dhe Gazment Bardhit, pas kaosit që krijuan në seancën ku u miratua buxheti për vitin 2024.

Ditën e sotme do të mblidhet Sekretariati i Etikës në orën 16:00, ku do të shqyrtohet kërkesa e PS për t’i përjashtuar me 10 ditë.

Emrat e deputetëve për të cilët PS kërkon përjashtimin:

Ervin Salianji

Bledion Nallbati

Asllan Dogjani

Lefter Gështenja

Isuf Çelaj

Luan Baçi

Xhelal Mziu

Kjo kërkesë vjen pas seancave të tensionuara të zhvilluara në Kuvend, pasi opozita ka penguar vijimin normal të punës duke ndezur flakadanë dhe hedhur karriget në Kuvend. Kujtojmë se Kuvendi ka bërë ndryshime në rregullore në lidhje me masat disiplinore ndaj një apo disa deputetëve, në lidhje me përjashtimet e tyre.

Sipas ndryshimeve të bëra, deputeti do të përjashtohet deri në 30 ditë në rastet kur; përdor dhunë fizike ndaj deputetëve të tjerë, anëtarëve të Këshillit të Ministrave, punonjësve të shërbimit të seancave apo të Gardës së Republikës; kur përmes veprimeve të dhunshme dëmton pajisjet dhe orenditë e çdo mjet tjetër logjistik në sallën e seancave/mbledhjes; dhe kur kryen në mënyrë të përsëritur brenda një sesioni parlamentar shkeljet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni.

Ndërsa përjashtim deri në 60 ditë, do të ketë në rastet kur deputeti përdor lëndë apo mjete piroteknike, tymuese, bojëra dhe materiale apo mjete të tjera të ngjashme brenda sallës së zhvillimit të punimeve të Kuvendit/mbledhjes së komisionit brenda mjediseve të Kuvendit; kur kryen veprime/sjellje që përbëjnë shkelje që konfigurohen si shkelje penale pavarësisht nëse shkelja përben vepër penale sipas Kodit Penal; dhe kur kryen në mënyrë të përsëritur brenda një sesioni parlamentar shkeljet e parashikuara më lart.

