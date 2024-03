Kapja nga faqet, e ka fajin Rama apo gazetare Ambrosia? Kolegu gjen përgjigjen që po i mundon të gjithë

Kryeministri dallohet për reagimet e tij emocionale, veçanërisht në situata provokative ose të tensionuara që kërkohet qetësi, veçanërisht nga një lider.

Të tilla ishin rrethanat e ngjarjes së fundit me një gazetare me emrin Ambrosia me të cilën kryeministri kapet shpesh.

Zgjatja e dorës te faqet dhe thirrja e gazetares “mos më prek” u bënë motiv për reagime dhe kritika të shumta.

Sigurisht që gabim, por kur mendon që opozitën për këtë veprim të KM-së e bën NG-ja që për vete ka djegur redaksi e ka gjymtuar gazetëra, të shpifet.

Ndoshta për këtë arsye gazetari Adriatik Doçi thotë që… të gjithë kanë të drejtë.

Ja postimi i tij:

“Për Ambrozian dhe Ramën

Dy vetë kishin një mosmarrveshje dhe kërkuan mendimin e një plaku të mençur se cili nga ata kishte të drejtë.

Plaku dëgjoi të parin deri në fund, u mendua dhe i tha se kishte të drejtë.

Mandej dëgjoi pretendimet e të dytit, u mendua dhe i tha se edhe ai kishte të drejtë.

Befas u hodh gruaja e tij, e cila po e dëgjonte nga kuzhina: Si paskërkan të dy të drejtë në të njëtën kohë?!

Plaku u mendua pakëz dhe i tha se edhe ajo kishte të drejtë”.

n.s. / dita