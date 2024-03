Karnavalet zbresin në Tiranë për Ditën e Verës, ja aktivitetet që do të mbahen te Pazari i Ri. Koncerti nis në 21:00

Në Ditën e Verës, kryeqyteti do të presë karnavalet nga Shkodra dhe Korça, të cilat do të zhvendosen në zonën e Pazarit të Ri. Kryebashkiaku i Natës, Rezart Cenaj zbuloi për Wake Up itinerarin që do të ndjekë parada e karnavaleve nga zona e Ushtarit të Panjohur te Pazari i Ri, gjatë orëve të drekës.

Cenaj tha se Bashkia e Tiranës ka planifikuar aktivitete për të gjitha grupmoshat duke filluar nga pikturat për fëmijë, te koncerti që do të mbahet në mbrëmje nën tingujt e muzikës së Elton Dedës dhe bandës së tij.

“Bashkia e Tiranës për 14 Marsin ka planifikuar një program shumë të plotë me 24 orë festa, me mbi 30 aktivitete të ndryshme në të gjithë Tiranën. Shumëllojshmëria e aktiviteteve fton të gjithë banorët e Tiranës dhe jo vetëm, ta gjejnë veten në aktivitete të ndryshme duke filluar nga koncerte të ndryshme, në ekspozita, por edhe aktivitete sportive dhe kulturore. Qershia mbi tortë e gjithë këtyre aktiviteteve është Pazari i Ri sepse kemi këtu koncertin e darkës me Ton Dedën dhe bandën e vet. Ne do të fillojmë nga ora 10 paradite.

Në orën 11:00 kemi një super show. Karnavalet e Shkodrës zbresin nga Shkodra, vijnë te “Pazari” në Tiranë me maskat shumëngjyrëshe, që do të fillojnë një paradë nga Pazari i Ri në orën 11:00 te “Ushtari i Panjohur” dhe pastaj do të kthehen te “Pazari”. Deri në 13:00 do të jenë te “Pazari i Ri” dukje argëtuar njerëzit. Pastaj do të vazhdojmë me aktivitete të tjera, piktura për fëmijë, aktivitete për të gjitha grupmoshat. Në koncert në darkë do të ketë muzikë të mirë, ushqim të mirë, verë të ngrohtë, do të ketë birra. Bizneset e zonës janë përgatitur për të mirëpritur të gjithë vizitorët”, tha Cenaj.

Nga ana tjetër, artisti i njohur Elton Deda tha se koncerti i planifikuar në mbrëmje do të nisë në 21:00 dhe do të zgjasë për më shumë se një orë.

“Ne do kemi një koncert nga unë dhe grupi im. Këngët janë ritmike. Do të jetë një koncert i këndshëm, këngë gold edhe nga muzika shqiptare dhe nga muzika botërore. Zgjat rreth një orë, ose një orë e 15 minuta. Koncerti fillon në orën 21:00”, tha Elton Deda.