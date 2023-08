“Ke biznes me trafikantë droge”, gazetari i shkruan Gjergj Lucës pas sherrit online: “Më the ta mbush mishin me kripë, je hajdut që i lëpihesh Ramës”

Biznesmeni Gjergj Luca ka patur një përplasje në rrjete sociale me Gjergj Zefin, i cili publikon faqen online Pamfleti. Luca e akuzon Zefin se ka shpifur dhe se i ka vënë gjobë me shkrimet e tij në portalin në fjalë.

Gazetari Adriatik Doci i ka dalë krah kolegut të tij Zefi dhe i ka drejtuar Lucës një letër të gjatë online, në të cilën ndër të tjera, shkruan:

“Z.Luca mos tento t’u bësh presion gazetarëve, siç tentove me mua para disa javësh, duke u thënë se u çon bodigardët, u mbush mishin me kripë etj. Sepse që kur të rrahu profesor Luçi, nuk të merr më kush seriozisht.

Dhe nga ana tjetër, t’i u çon bodigardët e tu, por duhet të llogarisësh edhe se çfarë mund të të çojnë ata ty.

Z. Luca situata nuk është që t’i je në punën tënde dhe disa gazetarë shpirtzinj po shpifin nga smira për ty. Jo. Nuk je në punën tënde. Ke ngritur biznese në pronat publike. Dhe pronat publike nuk i ke marrë me ankand apo konkurrencë, por i ke marrë me klientelizëm dhe duke i bërë fresk Edi Ramës. Kjo është e vërteta që të djeg.

Ta themi të vërtetën e plotë. Ju mbani fjalime të bukura dhe interesante, edhe mua më pëlqejnë, bëni ironi me politikën dhe median, por e vërteta tjetër është se jeni edhe një hajdut me letra i pronave të ushtrisë.

Po të ishte ashtu, po i marrim edhe ne ca prona publike, marrin një kredi dhe fap biznes. Por, nuk t’i jep kush.

Së fundmi z. Luca, kur të shkosh të hënën në SPAK, të lutem thuaj Altin Dumanit se si i more nga Edi Rama 105 mijë m2 prona dhe objekte në Labinot të Elbasanit me VKM Nr. 873, datë 30.10.2015 dhe Nr. 266, datë 29.03.2017, ish repartin ushtarak në Çekrez të Gramshit dhe 28 mijë m2 prona të ushtrisë me vkm nr. 526, datë 25.07.2019, ish-Parkun e Minierës së Hekur-Nikelit në Përrenjas me sipërfaqe 10 mijë m2, me vkm 701, datë 30.10.2019, Kombinatin e Sheqerit” sh.a., Maliq, me VKM nr.394, datë 09.06.2022 dhe ish repartin tjetër ushtarak të Gramshit me VKM Nr. 376, datë 21.06.2023.

Trego të vërtetën nëse ke burrni se mbase të mbajnë më gjatë.

Edhe që ke bërë biznes me trafikantë droge, ku për rrjedhojë je subjekt i ligjit anti-mafia, është e vërtetë. Nëse do, i publikoj unë evidencat, emra, kompani, ortakëri dhe lidhje…”