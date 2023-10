Këshilltari i Merkel: Gazi rus ndihmoi rritjen e ekonomisë gjermane

Lars-Hendrik Röller, Ökonom, von 2011 bis 2021 wirtschaftspolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Leiter der Wirtschafts- und Finanzabteilung im Bundeskanzleramt, seit 2022 Professor of Economics an der ESMT Berlin, an der er von 2006 - 2011 Präsident gewesen war