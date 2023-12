Këto janë profesionet më të mërzitshme në botë

“Krimi i dytë më i keq në botë është mërzitja. E para është të jesh i mërzitshëm”, tha Cecil Beaton në një nga fjalimet e tij.

Dhe duke qenë se gjithçka fillon me profesionin dhe karrierën që zgjidhni, shanset janë që nëse bëni një punë të mërzitshme , me shumë mundësi do të jetoni një jetë të mërzitshme. Ti je thjesht i mërzitshëm. Dhe kush dëshiron të shoqërohet me njerëz të mërzitshëm?

Sipas hulumtimit “Njerëz të mërzitshëm: Karakteristikat e stereotipeve, atributet ndërpersonale dhe reagimet sociale”, profesionet më të mërzitshme janë:

Kontabilistë

Bankierë

Nëpunës

Matematikanë

Kujdestarët

Bibliotekarë

Punonjës të fabrikës

Postierë

Në të kundërt, profesionet me më shumë interes dhe më pak mërzi janë:

Artistët

Shkencëtarët

Gazetarët

Mjekët

Mësuesit

Juristë

Inxhinierë

Shkrimtarë