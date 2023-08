Kim Jong-un përgatitet për luftë, u kërkon kompanive që të “rrisin urgjent” prodhimin e armatimeve

Kur u duk se Koreja e Veriut qëndronte në një moment qetësie, pas lëshimit të përsëritur të raketave gjatë vitit të kaluar, tani lideri i saj Kim Jong-un kthehet për t’u fokusuar në vendin aziatik. Pasi vizitoi disa fabrika ushtarake (përfshirë ato që prodhojnë raketa strategjike dhe raketahedhës), ai u ka kërkuar kompanive që të “rrisin urgjentisht” prodhimin e municioneve për ushtrinë e Koresë së Veriut “për të përballuar çdo luftë në çdo kohë”.

Nga ana tjetër, Kim Jong-un ka kërkuar të ketë një “forcë dërrmuese ushtarake” për të qenë në gjendje të përballet me çdo luftë që mund të shpërthejë në vitet e ardhshme. Me këtë ai i dërgon një mesazh botës, veçanërisht Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë, me të cilat ruan tension të vazhdueshëm. Ai dëshiron të “parandalojë armiqtë” nga përdorimi i trupave të tij kundër Koresë, të cilët do të “asgjësoheshin” nëse do të fillonin një sulm.

“Niveli cilësor i përgatitjeve të luftës varet nga zhvillimi i industrisë së municioneve”, theksoi lideri i Koresë së Veriut gjatë vizitës së tij inspektuese në fabrikën ushtarake. Në të, ai nuk ngurroi të shprehte “përgjegjësinë e rëndësishme” që ka fabrika në përshpejtimin e përgatitjeve luftarake të Ushtrisë Popullore Koreane. Detyra, thotë Kim Jong-un, është “shumë urgjente”, për shkak të një kërkese aktuale operacionale në rritje nga ushtria, e cila kërkon të dërgojë më shumë predha në njësitë në vijën e frontit.