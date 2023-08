Kina rrezikon sërish nga përmbytjet në shumë zona

Kina mund të përballet me më shumë përmbytje pasi shirat e mëdha të fundjavës goditën kryeqytetin Pekin, thanë autoritetet të mërkurën.

Komisioni Kombëtar për Reduktimin e Fatkeqësive (NCDR) informoi se shumë pjesë në Kinën veriore dhe jugore “përballen me rrezik të lartë përmbytjeje” këtë muaj pasi “dy ose tre tajfunë do të zbresin në tokë ose do të ndikojnë në sistemet e motit në të gjithë vendin”, raportoi Global Times me bazë në Pekin.

Autoritetet parashikuan reshje më të larta në veri dhe verilindje të Kinës, pjesët perëndimore dhe jugore të Kinës Jugore dhe në pjesën jugore të rajoneve jugperëndimore të Kinës.

Gjithashtu të mërkurën, një alarm i kuq për stuhi shiu u dha për provincën verilindore të Heilongjiang, shkruan AA.

Të paktën 20 persona kanë vdekur në Pekin dhe provincën Hebei, ndërsa 19 të tjerë janë ende të zhdukur që nga reshjet e dendura që goditën rajonin Pekin-Tianjin-Hebei fundjavën e kaluar.

Autoriteteve i është dashur të mobilizonin ushtarë dhe helikopterë ushtarakë për të kërkuar dhe shpëtuar njerëzit e prekur pasi dhjetëra mijëra njerëz janë zhvendosur në vende më të sigurta në shumë provinca.

p.k\dita