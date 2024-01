Kina thotë se tensionet në Detin e Kuq janë si pasojë e konfliktit të Gazës

Duke shprehur shqetësimin për sulmet ndaj anijeve tregtare në Detin e Kuq, Kina i ka lidhur tensionet e vazhdueshme në rrugën detare të ngarkuar me luftën në Gaza, enklavën e rrethuar palestineze e cila është goditur nga sulmet izraelite që nga 7 tetori.

“Tensionet aktuale në Detin e Kuq janë një nga manifestimet e efekteve të përhapura të konfliktit në Gaza”, tha ambasadori Geng Shuang në konferencën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së për Detin e Kuq të mërkurën, sipas AA.

“Vetëm duke arritur një armëpushim të hershëm në Gaza dhe duke lehtësuar krizën humanitare në terren, ne mund të shmangim çdo përshkallëzim të mëtejshëm në Detin e Kuq dhe të parandalojmë që pjesët e tjera të Lindjes së Mesme të përfshihen në konflikte dhe luftëra”, tha Geng, zëvendës përfaqësuesi i përhershëm i Kinës në OKB.

Ai shtoi se Pekini ishte “i përkushtuar të punojë me të gjitha palët për të bërë përpjekje të pandërprera për të nxitur de-përshkallëzimin në Detin e Kuq, një zgjidhje politike të çështjes së Jemenit, ndërprerjen e armiqësive në Gaza dhe paqen dhe stabilitetin afatgjatë në Lindjen e Mesme.”

Rebelët Houthi të Jemenit kanë rritur ndjeshëm përfshirjen e tyre në konfliktin izraelito-palestinez në Rripin e Gazës duke synuar anijet në Detin e Kuq Jugor.

Grupi ka paralajmëruar se do të sulmojë të gjitha anijet me destinacion Izraelin. Ai tha se sulmet janë për të mbështetur palestinezët ndërsa ata përballen me “agresionin dhe rrethimin” e Izraelit në Gaza.

Të paktën 22,313 palestinezë janë vrarë që atëherë dhe 57,296 të tjerë janë plagosur, sipas autoriteteve shëndetësore të Gazës, ndërsa rreth 1,200 izraelitë besohet se janë vrarë në sulmin e Hamasit. Deti i Kuq është një nga rrugët detare më të përdorura në botë për dërgesat e naftës dhe karburantit.

Pa përmendur Houthis, Geng i tha OKB-së: “Ne i bëjmë thirrje palës përkatëse të pushojë sulmet e anijeve civile dhe të respektojë dhe mbrojë lirinë e lundrimit të të gjitha vendeve në Detin e Kuq”.

Diplomati kinez vuri në dukje se “çështja e Jemenit është në një pikë kritike”, thuhej në një transkript të deklaratës së Geng në Këshillin e Sigurimit.

“Tensionet në Detin e Kuq kanë paraqitur sfida të reja për procesin politik në Jemen,” tha ai, duke u bërë thirrje të gjitha palëve të interesuara në vendin e goditur nga konflikti “të qëndrojnë të qetë, të ushtrojnë përmbajtje, të qëndrojnë të përkushtuar ndaj dialogut dhe konsultimit, të promovojnë një zgjidhje politike.”

p.c. / dita