Kjo është e dashura bukuroshe e “don zhuanit” Delle Alli (FOTOT)

Cindy Kimberly u bë e famshme disa vite më parë falë Justin Bieber. Këngëtari shpërndau një foto të tijën në rrjetet e tij sociale, duke kërkuar nga ndjekësit që ta ndihmonin të gjente “dashurinë e jetës së tij” dhe shpejt u bë një nga modelet më të kërkuara në mbarë botën.

Megjithatë, holandezja është një grua e vërtetë, me mish e gjak, me lëkurën e saj portokalli dhe aknet. Dhe kështu ai donte ta ndante atë me miliona ndjekësit e tij në llogarinë e tij në Instagram. Gjatë pushimeve të fundit në Ibiza, e dashura e Dele Allit ka publikuar disa foto të trupit të saj të vërtetë.

Një vendim që u duartrokit më së shumti nga ‘fansat’ e saj: “Unë e adhuroj vërtetësinë tuaj në postimet tuaja të fundit”, thotë një përdorues, ndërsa një tjetër thotë “po për qimet e trupit, po për njollat ​​e akneve, mbajeni të vërtetë”. Në të kundërt të saj, Alli shquhet për jetën e tij të shfrenuar dhe prej ‘don zhuani’.