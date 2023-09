Kjo fundjavë sjell lajme të mira në dashuri, shfrytëzojeni… Çfarë thonë yjet për ju sot

Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën në dashuri yjet shtyjnë për dialog dhe në punë favorizohen të gjithë ata që punojnë në një sektor krijues. Ju do të jeni në gjendje të demonstroni se nga çfarë jeni krijuar.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën me një hënë të favorshme, dashuria mund të shkëlqejë dhe të japë emocione të mëdha. Në punë kushtojini vëmendje propozimeve të reja. Së shpejti gjithçka do të jetë mirë.

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën nuk është një kohë e lehtë për dashuri, por ne duhet të vazhdojmë të ecim përpara me durim. Në punë ka pak kaos, por duhet të përpiqeni të gjeni pak qetësi. Do të shihni që do të arrini të merrni kënaqësi të madhe në çdo fushë. Nëse diçka nuk shkon ashtu siç dëshironi, mos e fajësoni.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën Afërdita është në anën tuaj ndaj shijoni këtë ditë të bukur dashurie. Në punë ndiheni pak të stresuar dhe jeni në pritje të gjërave të mira dhe të reja.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën në dashuri ka ardhur koha të kaloni më shumë kohë me personin që ju bën të rrahë zemrën. Në punë mund të ketë disa debate me një shef apo mbikëqyrës, por do të dilni në krye. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën kjo fundjavë sjell lajme të mira në dashuri, shfrytëzojeni sa më shumë. Ndoshta do të arrini të gjeni shpirtin tuaj binjak, ose të bëni plane të rëndësishme në dashuri me partnerin tuaj, nëse keni një të tillë, siç është martesa. Në punë, nëse nuk e keni gjetur ende ekuilibrin, mos u dekurajoni.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën nëse jeni beqarë kjo është dita e duhur për të njohur njerëz të rinj. Në punë ka diell i cili ju jep një shtytje të mirë dhe do ju çojë drejt zgjidhjes së disa problemeve. Disa probleme ndoshta në marrëdhëniet me kolegët dhe bashkëpunëtorët.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën dashuria po ecën shumë, veçanërisht nëse partneri juaj është i shenjës së Virgjëreshës ose Bricjapit. Në punë do arrini t’u tregoni të gjithëve vlerën tuaj.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën në dashuri ka pak nervozizëm, përpiquni të qetësoheni. Në punë prisni propozime të reja interesante. Ju rrezikoni të thoni disa fjalë shumë dhe më pas të pendoheni. Jo çdo gjë shkon mirë, por pak nga pak gjërat qetësohen.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën jeni në një fazë të mirëqenies së përgjithshme dhe prisni të takoni edhe një person të veçantë. Ka ende disa pengesa në punë por së shpejti do arrini t’i zgjidhni. Do të shihni që gjithçka do të jetë mirë. Gjithçka që ju nevojitet është pak durim dhe qetësi.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën bëni kujdes sepse në ajër ka pak agjitacion, sidomos nëse keni të bëni me Virgjëreshën dhe Bricjapin. Në punë duhet të bëni vetëm gjërat në të cilat besoni.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën kini kujdes në dashuri sepse mund të keni disa mendime të dyta. Në punë, bëni një gjë në një kohë, kjo është mënyra e vetme për të përballuar ngarkesën e madhe të punës.