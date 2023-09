Kokalari me akuza të reja ndaj Berishës: Po bën pazare në kurriz të demokratëve, i fundosi më 2013 dhe më 14 maj!

Aktivistja Evi Kokalari ka shpërthyer sërish në kritika e akuza ndaj dyshes Meta-Berisha. Sipas saj, Bashkimi i foltores me Metën, është i njëjtë sikur të shesësh shpirtin te Djalli. Po ashtu ajo është tallur dhe mikëpritjen që i bënë kreut të PL.

“Prapë me “Bashkë Fitojmë” ju? Seriozisht, ju nuk kuptoni ç’do baza e ç’duan Shqiptarët. Nejse, baza do bashkohet përpara 2025 po këtë nuk do ta bëj koalicioni juaj me Metën. Foltoristë – ju keni shitur shpirtin tek djalli, ai djall që ju fundosi në 2013 dhe në 14 Maj!

E me që ra fjala, shumë primitive dhe në mikëpritje, i dhatë një buqetë lulesh Berishës, e nuk i dhatë Metës. Pse e ofendoni në këtë farë feje? Ai s’ju ka faj. Fajet i ka Berisha që bën pazare me të në kurrizin tuaj”, deklaron Kokalari.