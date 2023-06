Kombëtarja mbyll ndeshjen e kontrollit dhe bëhet gati për Moldavinë

Kuqezinjtë e Sylvinhos kanë zbarkuar sërish në “Elbasan Arena” këtë pasdite, ku do të zhvillojnë një ndeshje kontrolli mes grupit, teksa bashkë me futbollistët e grumbulluar, janë bashkuar edhe katër emra nga Shqipëria U21.

Bëhet fjalë për Arda Kurtulan, Medon Berishën, Adi Dajkon dhe Elmando Gjinin, të cilët lanë skuadrën e Bushit dhe u vunë në dispozicion të trajnerit Sylvinho vetëm për këtë të martë.

Të katër lojtarët do të kenë mundësinë të bashkohen me grupin e 26 futbollistëve të grumbulluar nga trajneri brazilian i kuqezinjve dhe të tregojnë cilësitë e tyre para këtij të fundit.

Shqipëria do të zhvillojë një ndeshje kontrolli brenda grupit, me dyer të mbyllura në stadiumin “Elbasan Arena”, ku pritet që trajneri Sylvinho të qartësojë idetë e tij dhe të skicojë formacionin me të cilin do të luajë përballë Moldavisë mbrëmjen e 17 qershorit në “Air Albania”.