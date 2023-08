Konflikti në Ukrainë, paralajmëron Trump: Mund të nisë Lufta e Tretë Botërore

Ish-presidenti i SHBA-ve, Donald Trump u shpreh se konflikti në Ukrainë mund të përshkallëzohet në një Luftë të Tretë Botërore, raportojnë mediat e huaja.

Në një artikull në Newsweek, ish-presidenti amerikan akuzoi armiqtë e tij politikë për një komplot që synonte shfarosjen e tij politike.

Siç theksoi ai, ky komplot shkaktoi shkatërrime të pallogaritshme, me viktima jo vetëm të tij, por kryesisht të qytetarëve amerikanë, duke cenuar shtetin demokratik dhe sigurinë e vendit.

“Në një kohë kritike kur duhet të reduktonim tensionet me Moskën, mashtrimi rus ndezi histerinë masive që e çoi Rusinë drejt në krahët e Kinës. Në vend që të kishim një marrëdhënie më të mirë me Rusinë si ajo që po përpiqesha të ndërtoja, tani jemi në një luftë me të, e nxitur pjesërisht nga efektet e vazhdueshme e ndikimit rus. Ukraina është shkatërruar plotësisht, njerëz të panumërt kanë vdekur, madje mund të shkojmë drejt Luftës së Tretë Botërore”, u shpreh Trump.

j.l./ dita