Kosovë, redaktori i gazetës “Nacional” kapet me drogë!

Redaktori i gazetës “Nacional” të Kosovës, Vullnet Krasniqi është kapur me lëndë narkotike. Nga një sqarim që ka bërë vetë botuesi i kësaj gazete në Facebook, Berat Buzhala, mësohet se nuk bëhet fjalë për kokainë dhe as heroinë apo marijuanë, por për një lloj tjetër sasie të vogël substance psikotrope.

Më tej ai sqaron se para disa ditësh, Vullneti kishte qenë në një dasëm, të djalit të xhajës dhe pas kontrollit nga policia i kanë gjetur lëndën narkotike. Vullneti atë natë ka qenë në një dasëm te djali i axhës, ku në afërsi të tij kanë qenë edhe qindra njerëz të tjerë.

Në një telefonatë me botuesin gazetari ka treguar për incidentin dhe ka shprehur keqardhjen për atë që ka ndodhur.

“Sido që të jete, të nesërmen me ka thirrë në telefon dhe më ka tregu për kët incident. I ka ardhë jashtëzakonisht keq për çfarë ka ndodhur dhe vullnetarisht ka kërku që të lirohet nga detyra deri në përfundimin e procesit gjyqësor”. Në vijim të sqarimit Buzhala thotë se me tu përmbyllur procesi gjyqësor dhe ai të paraqesë një test antidrogë që është i pastër do të pranohet në redaksi.

“Po shoh shumë njerëz të gëzuar në FB, që menxi nuk kanë pritë me dalë një ‘skandal’ në Nacionale, e posaçërisht Vullës. Unë i siguroj ata, që sapo të përmbyllet procesi gjyqësor, dhe sipas marreveshjes me Vullen, sapo ai të sjellë në zyrë një test që është i pastërt nga çfarëdo narkotiku, ai do të vazhdojë punën me ne. Nuk i braktisi njerëzit aq lehtë, ndonëse po e them, konsumimi i drogës është gjë e dëmshme për konsumuesin, kurse shitja e saj e dëmshme për shoqërinë” shkruan Buzhala.