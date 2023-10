Krerët e diplomacisë së BE-së sot në Luksemburg, diskutohen edhe tensionet Kosovë-Serbi

Krerët e diplomacisë së BE-së sot bëjnë një takim në Luksemburg, ku pjesë e diskutimeve do të jetë edhe situata në Kosovë pas ngjarjeve në Banjë.

Takimi do të nis në orën 08:30, do të diskutohet për gjendjen mes Kosovës dhe Serbisë,ku pas incidenteve, BE-ja u ka kërkuar të dyja palëve të kontribuojnë urgjentisht në de-përshkallëzimin dhe kthimin në veprimet e përpjekjeve të tyre të pazgjidhura. që dalin në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-ja, thuhet në njoftim.

“Sipas çështjeve aktuale, Këshilli do të prekë, ndër të tjera, sjelljen mes Serbisë dhe Kosovës, Kinës dhe Sahelin”, thuhet në veprim.

Ndërkohë më 2 tetor, në Kosovë dhe Serbi, i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun, Mirosllav Lajçak, së bashku me emisarët e Francës, Italisë, Gjermanisë u takuan me kryeministrin e Kosovës në Prishtinë, Albin Kurti dhe në Beograd. me presidentin serb, Aleksandër Vuçiç, ku kërkuan nga dy liderët normalë të ndryshëm.

j.l./ dita