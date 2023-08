Kryebashkiakja e Durrësit humbet të atin, postimi prekës në Facebook

Kryebashkiakja e Durrësit ka humbur babanë.

Lajmin e trishtë për ndarjen e tij nga jeta, Emiriana Sako e ka dhënë mbrëmjen e djeshme në faqen e saj në Facebook, pak ditë pas varrimit, pasi siç shkruan vetë Sako, ishte e dyzuar nëse duhej ndarë apo jo ky çast në rrjetet sociale.

“Por e prekur nga mesazhet tuaja të shumta dua t’ju falënderoj nga zemra që në këto momente të vështira u gjendët pranë meje e familjes sime, për të ndarë hidhërimin dhe dhimbjen e ndarjes nga jeta të babait tim”, shkruan Emiriana Sako.

Më tej, me fjalë të ndjera, kryebashkiakja thekson se i ati i ka mësuar shumë virtyte asaj e vëllezërve, dhe do t’i mungojë shumë:

“Që fëmijë, im atë na ka mësuar, mua e vëllezërve të mi, respektin për tjetrin, gjithmonë të themi të vërtetën, të mësonim e studionim sa më shumë, dashurinë për librin, e më vonë punën me nder, modestinë, e shumë virtyte të tjera që sot na kanë bërë ata çfarë jemi, e që nga sot, kujtimi i jetës së tij do të na shoqërojë përgjithmonë! Babi do të na mungosh shumë!”

