Kryemadhi pranon se është në hetim, gazetari: Kjo mund të jetë konferenca e saj e fundit para arrestimit

Deputetja Monika Kryemadhi ka pranuar se është në hetim nga Prokuroria e Posaçme.

E pyetur në lidhje me kontrollet që janë kryer ndaj saj nga SPAK, Kryemadhi tha se problemet e saj do të dalin dhe shumë shpejt do të shkrihen si shkuma e detit.

Sipas Kryemadhit, sulmet ndaj saj po bëhen sepse ajo po kryen denoncime në lidhje me aferën e inceneratorëve.

”S’kam gjë për të fshehur kam qenë shumë e hapur. Sot jemi për inceneratorin do flasim për inceneratorin, problemet qe Monika Kryemadhi ka do dalin shumë shpejt dhe do shkrihen si shkuma e detit”, tha Kryemadhi.

Por gazetari Adriatik Doçi thotë se ajo doli në konferencë, pasi pritet të arrestohet, dhe pas kësaj të thotë se e arrestuan pikërisht pse denoncoi inceneratorin e Tiranës.

“Kjo mund të jetë konferenca e fundit e Monës para arrestimit. Ka dalë për të thënë se po e sulmojnë pasi denoncoi inceneratorët.

Miliona euro pasuri të fshehura në emër të kushërinjve. Miliona euro në bankat e Zvicrës dhe Anglisë.

1.2 milionë USD lobim me para të padeklaruara. 18 vite shërbime estetike në San Marino me para korrupsioni”, shkruan ai.

j.l./ dita