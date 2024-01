Kryeqyteti i kulturës dhe dialogut, Tirana e merr titullin në 2025. Bashkia: Prozhektorët e vëmendjes, mbi Shqipërinë

Tirana është shpallur Kryeqyteti Mesdhetar i Kulturës dhe Dialogut për vitin 2025. Titulli i jepet atij qyteti që do të përfaqësojë më së miri identitetin mesdhetar dhe Tirana u përzgjodh si fituese pas aplikimit mes shumë qyteteve të tjera. Por çfarë përfiton kryeqyteti shqiptar nga ky titull?

“Praktikisht është një përpjekje për ta mbajtur kryeqytetin tonë nën prozhektorët e vëmendjes. Që sa më shumë të ndodhin gjëra në këtë qytete, që emri i qytetit të dëgjohet, që artistët të shkëmbejnë”, u shpreh Genc Kodheli, drejtor i Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik.

Me mbajtjen e këtij titulli kryeqyteti do të kthehet në një urë bashkëpunimi mes qyteteve dhe aktorëve në fusha të ndryshme. “Mendoj që aplikimi i Tiranës ishte i suksesshëm sepse ne u fokusuam shumë te koncepti i Shqipërisë dhe Tiranës si një urë civilizimesh, urë dialogu, shtyjmë përpara disa nga gjerat që ne i mendojmë si më të rëndësishme për kulturën dhe imazhin tonë, harmoninë fetare, kohezionin dhe bashkëjetesën e paqshme mes komuniteteve”

Genci Kodheli, drejtor i Përgjithshëm i Projekteve Strategjike dhe Zhvillimit Ekonomik në Bashkinë e Tiranës thotë se do të nisin menjëherë punën dhe se shumë samite ndërkombëtare do të mbahen në kryeqytetin shqiptar.

“Përgjatë vitit 2024 do të kemi një dialog të hapur me të gjithë përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe do të kemi të gjithë ekosistemin e artistëve, do të identifikojmë fushat ku do të fokusohemi dhe ku do të ketë më shumë aktivitete përgjatë vitit 2025, do ti drejtohemi Këshillit Bashkiak që të marrim më shumë buxhet për të rritur fondet për këto aktivitete. Presim që edhe shumë evente të unionit të ndodhin në Tiranë, konferenca, samite”.

Tirana e mbylli vitin 2023 si kryeqytet i sportit, teksa një vit me pare mbajti titullin kryeqyteti Europian i Rinisë.

Ndërsa, përgjatë 2024 Tirana ka presidencën e B40, unionit të qyteteve ballkanike.