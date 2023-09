Kujdes kur parkoni pranë shkollave! Ja si e pësuan 3 drejtues mjetesh në Dibër

Me nisjen e vitit të ri mësimor 2023-2024, në shkolla ka nisur të zbatohet edhe Paketa e Sigurisë për nxënësit.

Kushdo që shkel perimetrin e sigurisë të vendosur nga strukturat policore për çdo institucion shkollor do të ndëshkohet.

Penalitetet e para vijnë nga Dibra, ku policia ndëshkoi me masë administrative 3 drejtuesit e mjeteve që shkelën perimetrin e sigurisë, duke parkuar makinat pranë shkollës. Heqja e makinave nga ambientet e shkollës është bërë me karrotrec.

“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Dibër, në vijim të angazhimit maksimal për zbatimin me korrektësi të masave të përcaktuara në paketën e sigurisë në shkolla, falë dhe bashkëpunimit me qytetarët, kanë konstatuar disa automjete të parkuara brenda perimetrit të sigurisë të një shkolle të mesme në qytetin e Peshkopisë. Menjëherë janë identifikuar dhe ndëshkuar me masa administrative drejtuesit e automjeteve që kishin parkuar brenda perimetrit të sigurisë së shkollës dhe më pas është bërë heqja e tyre me karrotrec”, sqaron policia.

Policia e Dibrës apelon për të gjithë drejtuesit e automjeteve dhe ambulantët që tentojnë të shesin në afërsi të shkollave, të zbatojnë me korrektësi perimetrin e sigurisë së shkollave, pasi policia është e vendosur për të zbatuar ligjin dhe nuk do të tolerojë asnjë shkelje të tillë.

p.k\dita