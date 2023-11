Kur do të fillojë rritja e pagave? Ja si përgjigjet ministri Mete

Ministri i Ekonomisë dhe Financave, Ervin Mete, tha se rritja e pagave do të fillojë nga mesi i viti të ardhshëm. Ai theksoi në “Real Story” se si do të shkohet tek ky proces, i cili duhet të kalojë në disa vlerësime.

“Ka qenë e qartë që rritja e pagave do të fillojë nga mesi i vitit të ardhshëm dhe kjo është e artikuluar. Rritja e pagave fillon gjatë pjesës së parë të vitit do të përgatiten kalkulimet për klasat, rritjet për kategoritë sipas sektorëve dhe do bëhet efektive, dhe do bëhet me akte të posaçme”, – tha ai.

p.c. / dita