Kur “gazetaria” qelbet erë më keq se plehrat

Nga Habjon Hasani

Veliaj sapo ka demontuar një shkrim të BIRN i cili e akuzonte se ai kishte propozuar i pari menaxhimin e mbetjeve nepermjet termovalizatoreve.

Disa piketa:

a) Propozimi i Veliajt i vitit 2016 eshte ne fakt nje studim i perbashket lokal i Bashkise se Tiranes dhe IFC-se i bere ne kohen e Lulzim Bashes dhe qe perfshinte vetem landfillimin/kapsulimin dhe jo termovalizatoret, ndersa kostoja e ketij projekti ishte 37 euro/ton.

Ref:

https://www.oranews.tv/perplasja-live-basha-hajdut-qe-po

b) Propozimi i pakerkuar PPP nga firma “Integrated” bazohet ne ligjin e Partneritetit Publik-Privat dhe ne ndryshimet e ligjit per menaxhimin e mbetjeve ne 2013-en, pra bazohet ne dy ligje me efekte ne nivel kombetar dhe jo lokal, PPP qe eshte ligj qe mbykeqyrej nga ministria e Zhvillimit dhe Ekonomise dhe ligji per menaxhimin e mbetjeve qe mbikeqyret nga Ministria e Mjedisit.

c) Pretendimi se Veliaj eshte iniciatori i projektit, perveçse eshte ngaterrese me studimin e IFC dhe Bashes, ka dy probleme logjike:

c/1: Si mundet te jete Veliaj propozuesi kur behet fjale per nje propozim te pakerkuar nga privati bazuar ne ligjin PPP. Privati merr dhe bonus madje per idene e biznesit.

Si mundej Veliaj te propozonte nje biznes privat duke patur tager shteteror? Si ndodh kjo? Kaq budalla e dini Lalin ju?😅

c/2: Si mundet qe Veliaj te akuzohet per nje projekt te kopsitur nga ish-kryebashkiaku Lulzim Basha per landfillimin e ta lidhesh kete me incenerimin?

Se sipas kesaj logjike i bie qe koka e inceneratoreve na del Luli me projektin 37 euro/ton vetem per kapsulim 🙂

Nga faqja e autorit në FB