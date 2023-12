“Kur të vdesë Berisha…” Analisti i njohur ka një parashikim pas asaj që ndodhi sot në Kuvend

“Beteja e tij politike përballë zyrave të Kuvendit ishte beteja më e mjerë politike e jetës së tij, pa aleatë, pa opozitarë dhe pa asnjë motiv politik, por tërësisht personal. E lanë vetëm me vajzën e tij. Kjo ditë i hoqi Sali Berishës dy imunitete. Atë juridik me gjashtë vota kundër, dhe atë politik me 600 mijë mbështetës të tij që e braktisën. Ky imuniteti i dytë, kjo përpjekja e tij për ta shantazhuar drejtësinë dhe shtetin ligjor në rrugë, kjo sjellja e tij prej cubi politik, në fakt ka qenë imuniteti i vetëm i tij këto 33 vjet. Sot ky imunitet i ra. Në krah të tij ishte vetëm vajza e tij, me “100 petrita”, të cilët i ngjasonin pjesëmarrësve në funeralin e tij politik. Kaq do t’i ketë dhe kur të vdesë” – shkruan analisti Mero Baze në një koment për ngjarjet e sotme brenda dhe jashtë Parlamentit.

“Sali Berisha është një pakicë thuajse e përjetshme në këtë vend, që ka sunduar për 33 vjet përmes manovrave të rrugës dhe imunitetit që i jep vetes përmes dhunës në rrugë. Natyrisht duke përdorur dhe ndarjet apo komplekset që ka e majta për të. Ndaj sot nuk është ndonjë dramë e madhe autorizimi i Komisionit të Mandateve për t’iu hequr imuniteti juridik që ai ka si deputet, përballë akuzave të SPAK. I rëndë dhe i papërballueshëm për të është heqja e imunitetit politik para zyrave të Kuvendit. Edhe pse ka një javë që punon të organizojë një protestë “që Edi Rama të gjejë vrimë ku të futet”, ai në fakt nuk bëri dot as 100 vetë mes shtëpisë së Mehmet Shehut dhe zyrës së Enver Hoxhës, që të protestonin kundër arrestimit të tij. Dhe tani duhet të gjejë një qeli ku do futet. Dhe kjo ishte një ditë e pamëshirshme për të” – komenton gazetari.

n.s. / dita