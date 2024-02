Kush do të jetë presidenti i ardhshëm i SHBA? Sondazhi i fundit flet qartë!

Sipas sondazhit të fundit të publikuar sot, nga agjencia e lajmeve Associated Press dhe Qendra NORC për Kërkimin e Çështjeve Publike, 35% e të rriturve në SHBA mendojnë se gjendja ekonomike e vendit është e mirë, në krahasim me 30% që mendonin kështu në fund të vitit të kaluar dhe 24% një vit më herët.65% e të anketuarve mendojnë se ekonomia është e dobët, megjithatë kjo shifër përbën një përmirësim nga një vit më parë, kur 76% mendonin kështu.

Besimi i votuesve tek ekonomia mund të jetë një faktor kyç në zgjedhjet presidenciale të këtij viti. Të dhënat e fundit mbi ekonominë tregojnë se rritja u përshpejtua vitin e kaluar edhe pse inflacioni iu afrua më shumë objektivit prej 2% të vendosur nga Rezerva Federale, përkundër paralajmërimeve të një numri ekonomistësh dhe akademikëve se përpjekjet për të ulur inflacionin do të shkaktonin recesion. Presidenti Biden dhe këshilltarët e tij po përqendrohen gjithnjë e më shumë tek lajmet pozitive për ekonominë në një kohë kur konsumatorëve po u kthehet besimi.

Biden po e vendos gjithashtu theksin tek kontrasti mes tij dhe ish-presidentit Donald Trump. Mbështetësit e zotit Trump e kujtojnë mandatin e tij me krenari për mbarëvajtjen e ekonomisë, por mandati i tij u shoqërua me humbje vendesh pune për shkak të pandemisë së koronavirusit. Sinjalet për një ekonomi më të fortë nuk janë përkthyer ende në një mbështetje më të madhe për presidentin Biden. Sipas sondazhit të ri mbështetja për punën e tij është 38%, pothuajse i njëjti nivel i pothuajse dy viteve të fundit. Amerikanët vazhdojnë ta shikojnë ekonominë përmes lentes politike, çka do të thotë se rritja e mbështetjes për Biden në këtë drejtim do të jetë e kufizuar, edhe nëse ekonomia vazhdon të përmirësohet si vitin e kaluar.

b.m/dita