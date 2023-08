Kush ishte pronari i makinës me të cilën udhëtuan çifti Meta dhe Kryemadhi drejt Greqisë?

Mediat shkruajnë se çifti, Kryemadhi dhe Meta kanë udhëtuar drejt Greqisë me një makinë Land Rover Sport.

Kjo makinë është në pronësi të kompanisë “Mektrin Motors“, me pronar Edmond Shahini.

SPAK ka nisur hetimet ndaj ish-presidentit Meta, mbi dy padi të bëra nga ish-deputeti Halit Valteri, i cili e akuzon kreun e PL për shpërdorim detyre, fshehje pasurie dhe mosdeklarim të shpenzimeve për lobime në SHBA.

Ish-kreu i SPAK, Arben Kraja deklaroi në një intervistë televizive se kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta është në hetim për dosjet që janë dorëzuar për financimet në parti.

“Janë disa çështje që lidhen me financimet e partisë dhe lobimin, nuk mund të them më tepër janë nën hetim. Ne po hetojmë faktet, se kush do të dalë përgjegjës është histori e hetimit”, u shpreh Kraja.

Sipas ndryshimeve ligjore në kuadër të reformës në drejtësi, gjithmonë kur ka hetime për korrupsion, duhet të ketë dhe hetim pasuror.

Ligji mbi të cilin vepron SPAK është ligji “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, i njohur si ligji Antimafia.

j.l. / dita