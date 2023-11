Kushtetuta mbush 25 vjet, Nikolla: Kuvendi është i vendosur deri në fund për mbrojtjen e saj

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë mbush 25 vjet.

Në këtë përvjetor, kryetarja e Kuvendit Lindita Nikolla, tha se Shqipëria ka një Kushtetutë të mirë dhe kuadër ligjor moderne.

Ajo tha se institucioni që ajo drejton ka qenë e vendosur deri në fund në mbrojtjen e Kushtetutës.

“Ne kemi një Kushtetutë shumë të mirë dhe kuadër ligjor modern. Kuvendi ka qenë i vendosur deri në fund në mbrojtjen e Kushtetutës”, tha Nikolla.

Ajo u ndal edhe tek ndryshimet kushtetuese për reformën në drejtësi, ndërsa sot shtoi Nikolla, falë reformës është thyer miti i paprekshmërisë.

“Kuvendi nuk do të lejojë që të zgjedhurit të imponojnë vullnetin e tyre mbi të ata që i kanë zgjedhur. Para një dekade u përballëm me një sistem të korrupsionit, që ishte shndërruar në një gjyle të rëndë të anti-shtetit. Sot nuk ka asnjë dyshim se miti i paprekshmërisë po thyhet. Dua të falënderoj partnerët tanë, veçanërisht SHBA dhe BE për mbështetjen dhe mundësimin e reformës në drejtësi”, shtoi ajo.

E miratuar fillimisht me referendum popullor më 21 tetor të vitit 1998, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë u votua më pas në Kuvend nga rreth 80 votat e deputetëve të mazhorancës së asaj kohe, ndërkohë që Partia Demokratike në opozitë e kundërshtoi gjatë fushatës për referendumin dhe abstenoi në votimin në Kuvend.

Presidenti i Republikës Rexhep Meidani përmes një akti ceremonial, e firmosi Kushtetutën e re më 28 nëntor 1998, ditën e festës tonë kombëtare.

Vendimi për miratimin e Kushtetutës u përshëndet menjëherë nga shtete dhe institucione të ndryshme ndërkombëtare, përfshirë SHBA, BE, KE, si dhe shumë prej shteteve anëtarë të tyre.

p.k\dita