La Repubblica: Nga Pulia e VIP-ave, në Shqipërinë low cost. Meloni, mysafire e Ramës

Në fund, Giorgia Meloni vendosi ta kalonte mesin e gushtit me familjen e saj në Shqipëri.

Nisja surprizë, me të afërmit më të ngushtë, në një traget të kompanisë greke A-Ships. Gjashtë orë e gjysmë lundrim nga Brindizi në Vlorë, së bashku me një mijë pasagjerë të tjerë.

Duke lënë pas, të paktën për disa ditë, qetësinë e Valle d’Itria dhe synimin për izolim “pas tre vjetësh në të cilët nuk e hoqa kurrë prizën”.

Kryeministrja që dëshiron privatësi i nënshtrohet një rrugëtimi të mbushur me njerëz nëpër Adriatik, për t’iu përgjigjur ftesës së kryeministrit shqiptar Edi Rama, i cili e mirëpret duke mobilizuar një aparat të konsiderueshëm sigurie që përfshin – sipas burimeve lokale të informacionit – edhe një ambulancë.

“Një vizitë private – nënvizon Rama – Giorgia erdhi me anije bashkë me shumë italianë për të kaluar tre ditë në qetësi. E përshëndeta dhe e lashë të qetë! Por e gjithë Shqipëria tani flet për thjeshtësinë e saj maksimale dhe ardhjen e saj, me familjen, mes njerëzve. Nuk mund të them më shumë sepse kam detyrimin të respektoj privatësinë e saj”.

Theksi që vendos, tradhton vlerësimin e Ramës për Melonin, të cilën lideri shqiptar e përcaktoi si “trashëgimtare e një tigri”. Blitz i mesit të gushtit të Melonit forcon një miqësi dhe mundëson një vitrinë të klasit të parë për vendin e shqiponjave që po zbulon një bum të paparë turistik këtë verë: “Të paktën 500,000 italianë kanë mbërritur në plazhet tona”, thotë Rama, i cili ditët e fundit kishte prodhuar në rrjetet sociale një paralelizëm të guximshëm mes eksodit të turistëve italianë drejt brigjeve shqiptare dhe zbarkimeve të refugjatëve që në drejtimin e kundërt, prekën Pulian në vitin 1991.

Për turizmin, në realitet, sfida është e hapur. Dhe një nga njerëzit më të afërt të Melonit edhe në këto ditë, kunati dhe ministri Francesco Lollobrigida, e kishte rilançuar jo më larg se të premten e kaluar gjatë një vizite në tregun e fruta-perimeve në Fasano, duke njoftuar lëvizjen drejt Vlorës: “Jam kurioz të shoh me sytë e mi – tha Lollobrigida – hendekun midis ofertës së lartë puliane dhe asaj shqiptare, e cila po përpiqet të fitojë terren duke parë ekselencën tonë. Jemi të sigurt se atë që gjejmë këtu nuk mund ta gjejmë atje”.

Por interesat që lidhin dy vendet janë më të forta se mosmarrëveshja për turizmin me kosto të ulët: një marrëveshje mes qeverisë shqiptare dhe Eni, e cila po punon në një zonë ku ka gaz dhe naftë në bregdet, është më e fundit. Dhe vetë Rama i ka kërkuar qeverisë italiane të investojë në vendin e tij për të ndërtuar infrastrukturën, veçanërisht hekurudhat. Me pak fjalë, në këto pushime të shkurtra në brigjet e shtetit fqinj, Meloni mund të ndërthurë relaksin e lakmuar me çuarjen përpara të disa dosjeve që ndodhen edhe në tryezat e ambasadave.

Tema më e nxehtë ka të bëjë me energjinë, me çështjen e hapur të gazsjellësit nënujor të Adriatikut dhe hipotezën e ndërtimit të një centrali bërthamor në territorin shqiptar. Ka mundësi që këto tema të paktën të preken në bisedat informale në tarracën me pamje nga deti, të rezidencës verore të qeverisë, në Dhërmi, jo shumë larg portit të Vlorës. Para kthimit të kryeministres mes ullinjve të fermës Ceglie. / La Repubblica